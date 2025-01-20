Трамп: США установят американский флаг на Марсе

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
новость из сюжетаИнаугурация Дональда Трампа
Соединенные Штаты Америки установят государственный флаг на Марсе. Обещание об этом дал президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи, передает CNN.
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