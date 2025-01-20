Трамп: США установят американский флаг на Марсе

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Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе Фото:
новость из сюжета
Инаугурация Дональда Трампа

Соединенные Штаты Америки установят государственный флаг на Марсе. Обещание об этом дал президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи, передает CNN.

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Соединенные Штаты Америки установят государственный флаг на Марсе. Обещание об этом дал президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи, передает CNN.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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