Пострадавшим от обстрела ВСУ матери и дочери из города Селидово (ДНР) помогли воссоединиться с родней в Губахе (Пермский край). Об этом сообщили активисты регионального отделения движения «Народный фронт» (НФ).
«Помогли пострадавшим жительницам Селидово воссоединиться с родственницей из Губахи. Близкие поддерживали связь друг с другом на расстоянии, но она оборвалась при обстреле ВСУ. Женщин в Пермский край доставили участники проекта „Вежливые люди“. Сейчас решается вопрос с их проживанием и работой», — написано на странице НФ в соцсети «ВКонтакте».
В декабре прошлого года в социальных сетях появилось видео с пострадавшими, которые рассказали о своем спасении. Они объяснили, что остались последними в своем доме, когда российские военные предложили им эвакуироваться.
Командир штурмового отряда «Тайфун» уговорил женщин покинуть здание. А всего через несколько дней осколок снаряда влетел в их квартиру. Вскоре дом был разрушен ракетным ударом.
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