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02:01
Курганский врач-инфекционист рассказала о профилактике опасной инфекции
01:49
Неравнодушные уральцы отправили гуманитарный груз в Курскую область. Фото
01:48
Парламентарии Прикамья рассмотрят закон о «тихом часе» до конца января
Конец войнам, всего два гендера и начало золотого века: какие обещания миру и американцам озвучил Трамп
01:46
Из России уехал президент Федерации фигурного катания Москвы
01:36
Илон Маск на параде Трампа показал жест, похожий на нацистский
01:23
В Челябинской области продают картофельную лабораторию за 10 млн рублей
Как в США проходит инаугурация Трампа. Фоторепортаж
01:22
Роспотребнадзор предупредил жителей Перми о мошенниках из газеты «Про здоровье»
01:15
Макрон призвал не ждать конца СВО в ближайшие дни
01:12
Мэр района ХМАО дал поручение из-за проблем с уборкой снега в поселениях
Путин обозначил Трампу главные правила России по Украине
01:04
Мужчина открыл огонь в ТЦ на юго-востоке Москвы
00:58
Бастрыкин вмешался в историю с субсидиями для семьи из Таджикистана
2
00:53
Пушков заявил о шокированном Евросоюзе после выступления Трампа
1
Что ждет Россию после инаугурации Трампа: обещания избранного лидера США
00:52
Гусев заявил об атаке беспилотников ВСУ на нефтебазу под Воронежем
00:51
«Коммерсант»: Gloria Jeans сменила гендиректора на Тарасова
00:43
Shot: ВСУ атаковали район под Воронежем, где ранее горела нефтебаза
Путин заявил о готовности к диалогу по Украине с администрацией Трампа: главное об СВО 20 января
00:31
Дача известного оперного певца уничтожена из-за пожара под Петербургом
00:25
В районе ЯНАО введен особый режим из-за сильных морозов
00:23
Губерниев пообещал в стиле Трампа победить Вяльбе на выборах в ФЛГР
URA.RU ведет видео-трансляцию инаугурации Трампа
00:14
Дело бывшего вице-премьера Пермского края Лопаевой заново рассмотрит суд
00:05
У российского «Райффайзенбанка» отсудили почти 200 млрд рублей
1
00:01
В Курганской области ушел из жизни автор геоглифа «Ленину 100 лет». Фото
Инаугурация Трампа уже сегодня: где смотреть, к чему готовиться в 2025 году
20 января 2025
23:47
Свердловский священник поддержал идею запрета соцсетей детям. Видео
23:45
В Тюменской области на двух федеральных трассах ограничено движение. Видео
23:37
На фронте предложили решение проблемы после избиения военных в Туве
Как ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов с танкера «Волгонефть-239». Фоторепортаж
23:24
Власти ХМАО перевыполнили план по расселению из опасных домов
23:24
Курганский ХК «Зауралье» проиграл «ЦСК ВВС» в Самаре. Скрин
23:11
Спасенные в ДНР после атаки ВСУ женщины переехали к родственнице в Губаху. Видео
Что сдерживает цены на мясо в России
23:10
Трамп сразу после инаугурации бросил клич о денежной помощи
1
22:56
Трамп завершил инаугурацию, ни разу не упомянув Россию и Украину
8
22:55
Трамп: я буду миротворцем
2
Волонтеры рассказали URA.RU о катастрофической ситуации со спасенными у Черного моря птицами
22:52
Трамп заявил, что направит к границе с Мексикой войска
1
22:44
В Екатеринбурге автобус с пассажирами снес иномарку, есть пострадавший. Видео
22:44
Трамп заявил, что вернет контроль над Панамским каналом
2
В авто Гоши Куценко найден труп женщины: что известно к этому часу
22:44
Трамп пообещал построить самую сильную в мире армию
22:43
Экс глава Миасса Войнов получил престижную литературную премию
22:40
Трамп: США установят американский флаг на Марсе
1
URA.RU узнало, почему на пляжах Анапы практически не осталось волонтеров
22:36
Водителя автобуса в Кургане за курение привлекли к ответственности
2
22:36
Трамп: теперь политика США заключается в признании лишь двух гендеров
1
22:35
Как избежать пожаров в домах с баней: мнение эксперта
2
Власти взяли на себя выпуск новых бесплатных лекарств
22:28
Чем морозы опасны для здоровья: отвечает терапевт
2
22:27
Заявка на новые тарифы ЖКХ для Екатеринбурга ушла в Москву
1
22:24
Трамп принес присягу: полное заявление. Видео
Побережье Черного моря переключили на режим ЧС
22:22
Массовое ДТП парализовало движение на Западном обходе Перми. Видео
22:07
Джеймс Дэвид Вэнс вступил в должность вице-президента США
22:05
Байден в последние часы президентства помиловал членов своей семьи
4
«Крайним остался Урайкин»: стало известно, почему замминистра образования Кубани сорвался на волонтеров
22:02
Пенсионеров Кургана обманывали на ремонте окон: в деле семь подозреваемых
22:02
Трамп официально стал новым президентом США
2
22:00
Покорила Голливуд и спрятала возлюбленного: жизнь и карьера Светланы Ходченковой
URA.RU выяснило, кто первым прибыл на место разлива нефти
22:00
Ранний успех, алкоголизм и две жены: главному гардемарину страны Дмитрию Харатьяну — 65 лет
21:35
Украинский политолог предположил неочевидные последствия мира между Москвой и Киевом
21:30
Эрдоган хочет позвонить Путину из-за решения по газу
ВСУ попытались атаковать промпредприятия Татарстана: карта СВО на 20 января
21:20
Челябинский «Трактор» обыграл подмосковный «Витязь»
21:20
Варяг из Тюмени и падение цен на аренду квартир: главные новости Кургана 20 января
21:20
В Тюмени подорожают путевки в Турцию
США начали дерзкую операцию против Союзного государства
21:19
В подведе свердловского мининвеста готовят отставку
1
21:12
Заммэра Нового Уренгоя разгрузили перед масштабным юбилеем города
21:07
Байден встретил Трампа в Белом доме необычным дружеским приветствием
21:04
Эксперты объяснили взрывной рост поставок российского мяса за рубеж
4
20:57
В Челябинске резко вырос спрос на студии
20:56
Захватившие заложников в скандальном СИЗО-1 планировали теракты
20:55
Ждать ли юбилейные концерты Меладзе в России: мнение продюсера Рудченко
20:55
Shot: мужчина, убивший девушку в авто Куценко, попросился на СВО
20:55
Артюхов передал на фронт новую технику, а ямальского врача наградили «За отвагу»: события 20 января
20:53
Мэр Екатеринбурга хочет войти в историю как строитель метро. Видео
4
20:50
Курганские власти мобилизуют дорожные службы из-за предстоящего снегопада
20:50
Спасатели нашли труп загадочно пропавшего свердловчанина
20:48
Пермяк отсудил у продавца подержанных авто 5,5 млн рублей за скрученный пробег
2
20:46
Стало известно о генерале с литовской фамилией, спасшем битву за Бахмут
20:45
«Работа не скучная»: день из жизни сотрудника конвойной службы в Челябинске. Фото, видео
1
20:33
Врачи ХМАО спасли малыша, опрокинувшего на себя чайник с кипятком
20:29
Курганские педагоги возмутились детским квестом по сериалу «Игра в кальмара»
20:22
День студента: откуда пошел праздник и почему его называют Татьяниным днем
2
20:22
Волонтеры «Молодой Гвардии» ЕР отправились спасать жизни в новые регионы РФ
20:20
Силовики вновь заинтересовались компанией депутата думы ХМАО Сердюка из-за мигрантов
1
20:18
Мэр Орлов мечтает о пенсии в Екатеринбурге
4
20:10
Эксперт рассказал об особенности индексации пенсий в феврале
1
20:05
Власти Тюменской области ищут новые источники воды из-за мелеющей Туры. Инсайд
3
20:02
Прокуратура проведет проверку случая с травмой ребенка на катке под Челябинском. Видео
20:02
В Тюмени отменили рейс в Сочи
20:00
Директор главного свердловского выставочника на грани отставки
19:56
Пермячек, обвиняемых в поджоге офиса «Единой России», выпустили из-под ареста
19:55
Санавиация спасла в Курганской области десятки взрослых и четырех младенцев
2
19:46
Экспедиция МЧС привезла в ХМАО частичку вечного огня. Фото
19:46
В Екатеринбурге рухнули цены на такси
1
19:43
Участник СВО вошел в состав председателей пермского реготделения ОНФ
19:38
Компания из ЯНАО должна миллионы рублей вахтовикам
1
19:37
Финансист рассказал, что россиянам могут проиндексировать пенсии в третий раз
3
19:32
В Тюмени фигурант по делу осужденного экс-депутата Кима погрязнет в судах
19:26
Челябинцам раскрыли, сколько стоит проживание на лучших курортах зимой
19:26
Власти ХМАО судятся с застройщиком за перинатальный центр
19:23
В ХМАО директор «Домостроя» обокрала свой магазин на миллион рублей. Видео
19:21
Топ-чиновники района ЯНАО передают оружие на СВО
19:19
Орбан развеял мечты ЕС о западных солдатах на Красной площади
19:14
Пропавшего без вести бойца СВО из ХМАО объявили дезертиром
19:14
«Его поезд ушел»: Кравец объяснила, почему Меладзе пытался скрыть свой визит в Россию
4
19:00
Трамп проводит инаугурацию: онлайн-трансляция
2
19:00
Курганские депутаты соберутся на срочное заседание. Инсайд
2
19:00
Замгубернатора ХМАО заставила главу департамента выбраться из кабинета. Инсайд
18:58
Путин заявил, что готов к диалогу с администрацией Трампа
1
18:54
Путин на Совбезе заинтересовался ситуацией в США
18:54
Какой кофе выбрать: зерновой, молотый или растворимый — полное руководство
1
18:53
Прокуратура потребовала от аэропорта в ХМАО убрать рекламу такси
18:52
«Его подставили»: что известно о пожарном, пойманном вместе с чиновником-«наркобароном». Фото
18:51
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохого отлова собак в Тюмени
18:51
Путин поздравил Трампа со вступлением в должность
6
18:50
Россиян пугают слухом, что цифровой рубль можно будет тратить не на все
6
18:43
Токио раскритиковал решение Москвы закрыть японские центры
2
18:41
Тюменскому топливному магнату два месяца не могут назначить меру пресечения
18:40
Крымский мост временно перекрыли
18:39
Две пермячки скончались при странных обстоятельствах
2
18:35
Стюардессы «Ямала» гордо называют Салехард новым званием. Видео
1
18:33
В Кургане цены на аренду квартир резко упали: что происходит на рынке недвижимости. Скрин
18:31
Серовский тракт перекрыли из-за аварии с двумя погибшими. Фото
18:30
На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области
18:30
В Перми продают бизнес под знаковым куполом, где заключают важные сделки. Фото
18:20
Статусный пермский депутат лишится мандата
1
18:14
Суд отправил в СИЗО двух свердловчан, которые убили мужчину и подожгли труп. Фото
18:12
В Тюмени похоронят военного, погибшего в зоне спецоперации
1
18:12
Пермские ученые предложили использовать промышленные отходы, чтобы повысить прочность кирпичей
1
18:11
В Челябинской области в ближайшие часы резко ухудшится погода
18:11
Экс-премьер Польши пытался попасть к Трампу с помощью «Википедии»
1
18:08
Актеры Камерного театра проведут творческие встречи с челябинцами. Афиша
18:02
Закрытый зимник в ЯНАО снова открыли для движения транспорта
18:00
Бывший подчиненный заступился за экс-куратора больницы-долгостроя в суде ХМАО
1
17:58
Статусного свердловского силовика, осужденного за взятку, выпустили на свободу
17:53
Пермское УФАС уличило магазин «Хмель и Солод» в нарушении закона
17:50
Установлена личность убитой в авто Куценко девушки
2
17:49
Курганская пара устроила гендер-пати с самолетом. Фото
2
17:49
На берегу челябинского озера достроят загородный комплекс
1
17:43
Новая пандемия, вызванная вирусом SPARS, оказалась фейком
17:37
Школьница из ХМАО смастерила игрушку для елки в Эрмитаже. Фото
2
17:30
Челябинский суд пересмотрел решение об отправке письма покойному экс-полпреду
17:20
На любимом курорте свердловских богачей помогают выполнять поручение Путина. Фото
7
17:19
В Тюмени из-за непотушенной сигареты сгорел человек. Фото
17:18
МЧС предупредило жителей ХМАО об опасной погоде
17:14
Екатеринбуржцы столкнулись с утечкой данных на Kassir.ru. Скрин
17:11
Аналог «Времени Героев» на Ямале откроют для участников СВО без высшего образования
1
17:10
В Тюмени подешевеют полисы ОСАГО
17:06
Куценко дал первый комментарий после обнаружения трупа в его машине
17:04
В ЯНАО врачи более 53 тысяч раз проконсультировали пациентов онлайн
1
17:03
Тюменские силовики усилят контроль над мигрантами
17:02
Пермские спасатели не дали ребенку выпасть из окна
17:00
Аналитики рассказали, снизятся ли цены на новостройки в Перми
17:00
Волонтеры рассказали, что происходит на загрязненных мазутом пляжах Анапы спустя месяц
1
16:59
Челябинка завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по теннису. Фото
16:57
Количество новых квартир в Свердловской области резко сократилось
1
16:52
Необычное явление заметили в небе на Крещение в Челябинской области. Фото
2
16:44
На курганской трассе организовали реверсивное движение из-за ДТП. Фото, видео
16:44
«Это оскорбление Бога»: тюменцы травят девочку, пришедшую в храм в образе героя игры
6
16:43
День памяти преподобного Григория Печерского: чем известен святой и о чем ему молятся
16:43
«Туроператор не помогает»: семья финалистки «Мисс Екатеринбург» застряла в Индии без денег
16:34
Курганские чиновники переключают застройщиков на сельский рынок КРТ
5
16:33
Тюменский контрактник погиб в зоне СВО
2
16:33
Reuters: после инаугурации Трампа могут разморозить западные активы в России
1
16:32
Студенты ХМАО смогут осуществить любое желание, вытянув «Счастливый билет»
16:29
Россиян пугают необходимостью заменить истекающие в 2025 году водительские права
2
16:25
В ЯНАО год не могут найти достойного претендента на пост председателя суда
16:23
Мошенники обманули пенсионерку из ЯНАО через видеозвонок. Фото
1
16:18
Реставратор Пермской галереи даст мастер-класс по восстановлению древней иконы
16:18
В Челябинской области построят бассейн для сельчан
1
16:15
ВСУ подло убили мирного жителя в Селидово, который хотел им помочь
16:14
Челябинский завод начислил рабочим по 5-8 миллионов зарплаты
30
16:08
«Перевернули все»: как задерживали подельника свердловского чиновника-«наркобарона»
16:06
Маслозаводу в Курганской области запретили продавать сыр и масло
6
16:03
Среди пермяков ищут актеров для съемок третьего фильма про Ивана Семенова
16:03
Екатеринбург закроют для посылок из Китая
4
16:02
Стало известно, сколько пермяков обращаются за компенсацией за падение льда на машины
1
16:01
Клан свердловских коммунальщиков покидает ХМАО. Инсайд
1
16:00
Где в Тюмени сдаются самые дешевые «двушки». Карта
1
15:58
Челябинского экс-военного осудили за сбитую лошадь и погибшего пассажира
2
15:56
Главная телесемья Екатеринбурга возвращается в эфир. Фото
1
15:56
Рособрнадзор поддержал идею сдавать ОГЭ только по двум предметам в Тюмени
2
15:53
Хинштейн возмутился отпуском за границей курской чиновницы. Видео
11
15:52
Трамвай в Челябинске на скорости влетел в пешеходов 20 января: что известно о ЧП и пострадавших
6
15:49
В тюменском СНТ при пожаре погиб человек
15:47
Самолет, вылетевший из Сургута в Казань, вернулся в аэропорт из-за угрозы атаки БПЛА
15:45
В Перми резко подорожали поездки на такси
1
15:45
Начальники курганского департамента АПК опасаются нового директора из Тюмени. Инсайд
7
15:43
Тюменский бизнесмен продал базу отдыха «Кулига-Парк»
15:43
Ямальских воспитателей, которые выпивали во время сончаса, накажут
15:40
На Западе заявили о начале третьей мировой войны после решения по Украине
15:33
Пермяк надел огромные уши Леониду Якубовичу на шоу «Поле чудес». Фото
15:33
Отстраненный Бастрыкиным глава челябинского СУ СКР Колбасин вернулся к работе
1
15:30
Когда и где в Екатеринбурге начнет ездить новый трамвай от москвичей. Видео
3
15:30
Где в Кургане поесть с ребенком: подборка ресторанов с детскими комнатами
2
15:30
В Кургане ждут команду политтехнологов, которые запустят активную стадию подготовки к выборам. Инсайд
15:27
Сенатор Пушков: публикация деталей об убийстве Кеннеди ударит по США
1
15:26
У бывшего бильярдного клуба в центре Перми сменился собственник
15:20
Жительница ХМАО получила судимость за покупку таблеток для похудения
15:17
Элитному курорту на челябинском озере суд отказал в увеличении этажности отеля
15:16
Стало известно, кого подозревают в убийстве женщины, тело которой нашли в машине Гоши Куценко
2
15:16
В управделами правительства ЯНАО сокращают должности
1
15:15
Стала известна причина ДТП с такси в Перми
15:10
«Тюрьма — место встречи с Богом»: курганский митрополит посетил СИЗО и вспомнил свое служение в колонии
1
15:10
Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с трамваем в Челябинске
15:06
Российские бизнесмены стали чаще появляться за границей
2
15:04
Тюменец поборется за 10 миллионов рублей на шоу в Самарканде
15:04
Салехард стал безопасным для проживания городом
15:03
На Набережной Туры в Тюмени найден труп человека
15:02
Shot: в машине Гоши Куценко обнаружили труп женщины
3
15:00
Китайские автомобили заполонили российский авторынок в 2024 году
14:55
Магнитогорск стал местом притяжения известных трэвел-блогеров
14:55
В Перми перевернулся автомобиль такси. Видео
14:55
Житель ХМАО получил штраф за покупку зарядки для гаджетов
1
14:55
«Вытаскивали здоровую тушу»: огромные крысы атаковали Академический район. Видео
3
14:54
Стала известна причина, по которой трамвай на скорости влетел в толпу пешеходов в Челябинске
4
14:54
Мэр Орлов предстанет в новом образе на главном свердловском канале. Видео
3
14:52
В Ленобласти расстреляли семью из четырех человек
8
14:51
Пермские ученые придумали, как дешевле добывать нефть
14:49
В особой экономической зоне в Челябинской области создадут промышленный кластер
14:49
Жители ХМАО бросились распродавать наряженные елки после Нового года. Скрин
14:47
Поселившийся в пермской аномальной зоне француз принял участие в славянском празднике
14:42
Экс-чиновников Минприроды уличили в крупных взятках
3
14:41
Ученик челябинского лицея пострадал в ДТП с трамваем, который влетел в толпу
14:39
Губернатор Моор: в Тюменской области появятся бригады медпомощи для пожилых
1
14:36
Обезглавленный два года тюменский комитет получит нового председателя. Инсайд
14:36
Маникюр по лунному календарю в феврале 2025 года: когда нельзя стричь ногти
14:35
Бывший начальник УБЭПа устроился в мэрию Тюмени
14:34
Челябинец разделся догола в храме Петербурга перед алтарем
1
14:31
В Челябинской области задержан начальник железнодорожной станции
14:30
В Челябинске снизились цены на такси
14:30
«Никто не выживет»: Безуглая поставила НАТО ультиматум
14:29
Нефтяные компании ХМАО в шесть раз увеличили долги по кредитам
1
14:28
Новый президент пермского ФК «Амкар» Мартынов приступил к обязанностям
14:27
Обнаружены новые выбросы мазута в Черном море. Карта
3
14:27
В Екатеринбурге ломают ледовый городок. Фото
2
14:26
«Меня откачивали»: Олег Майами попал под капельницу на отдыхе в Таиланде. Фото
7
14:24
В пермском элитном доме продают квартиру в стиле Барби по рекордной цене. Фото
14:23
ФСБ изъяла порядка трех тонн ценной рыбы в ЯНАО. Фото
14:22
В Челябинске пройдет чемпионат России по рукопашному бою
14:21
Бойцу СВО из ХМАО, получившему тяжелое ранение, отказали в выплате
14:19
Челябинцы стали жениться на 14% реже
1
14:19
Медик отряда «Каштан» спас жизнь 300 бойцам в Курской области
2
14:17
Тюменцев предупредили об опасной погоде
14:15
Число пострадавших школьников от обстрела ВСУ в Херсонской области увеличилось
14:12
Бойцам на СВО отправят десятки тактических шлемов, изготовленных в Перми. Фото
14:10
В Челябинской области отклонили все заявки иностранцев на проживание в РФ
2
14:08
Тюменская область обогнала Москву в рейтинге регионов по уровню преступности
14:06
Северный циклон принесет сильные метели в Челябинскую область
14:06
Более 100 тысяч человек оказались неравнодушными к талантливым россиянам
14:05
Авиакомпания «Икар» начала продавать субсидируемые билеты
14:05
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР и ЛНР
2
14:04
В ЯНАО на месте долгостроя возведут станцию переливания крови
14:03
В ТЦ Екатеринбурга мигранты устроили поножовщину из-за женщины
6
14:00
Окончено следствие по делу о взятках пермского завода генералу Шамарину
13:59
Консерватория в Казани и увлечение джазом: чем известен курганский пианист, ставший худруком филармонии
3
13:50
Сургутянка убила мужа ножом, перед этим избив его молотком для мяса
1
13:50
За поведением военнослужащих предложили тщательнее следить
1
13:50
Россия второй год подряд бьет собственные рекорды по экспорту масла
3
13:48
В Челябинске больше 200 домов отключат от воды
13:45
«В нынешних условиях не реализуем»: стройка водохранилищ для Екатеринбурга откладывается на годы
1
13:42
В Курганской филармонии появился новый худрук. Фото
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