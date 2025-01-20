Церемония инаугурации Дональда Трампа на должность 47-го президента США прошла 20 января в Вашингтоне. В своей речи он сделал ряд заявлений о грядущих изменениях в своей стране и мире. О чем говорил новый американский лидер — в материале URA.RU.
«Золотой век Америки начинается прямо сейчас»
Так Дональд Трамп охарактеризовал начало нового четырехлетнего периода, в течение которого ему предстоит находиться у власти. Он заявил, что счастливая случайность, по которой сорвалось покушение на него во время митинга в Пенсильвании в июле 2024 года, дала ему новый шанс.
«Всего несколько месяцев назад на прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы пронзила мне ухо. Но я чувствовал тогда и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен Богом, чтобы сделать Америку снова великой», — заявил Трамп.
По его словам, страна больше не позволит себя использовать. Он поставил в приоритет создание «гордой, процветающей и свободной нации», а также пообещал конец периода упадка Америки. Президент США анонсировал создание Службы внешних доходов. Это система пошлин и налогов с иностранных государств, сборы с которой пойдут на обогащение страны и народа.
Всего два пола
Еще одно сделанное во время вечера заявление касалось четкого разделения полов. Их будет два: мужской и женский.
«С сегодняшнего дня официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола. Это мужской и женский», — заявил он.
Трамп добавил, что отказывается от продвигаемой правительством политики, которая слишком пристальное внимание уделяет расе и полу в большинстве аспектов общественной и частной жизни. Он указал, что впредь общество будет оценивать человека исключительно по заслугам.
Конец войнам
Трамп заявил, что хочет быть «миротворцем и объединителем». А потому обязался завершить войны и принести новый дух единства в мир. По его словам, в этом поможет «мощь США».
«Мы будем измерять наш успех не только выигранными битвами, но и войнами, которые мы заканчиваем. И возможно, самое главное, войнами, в которые мы никогда не ввязываемся. Америка вернет себе законное место в качестве величайшей, самой могущественной, самой уважаемой нации на земле», — обозначил новоизбранный президент, пообещав построить самую сильную в мире армию
При этом американский лидер заявил, что США намерены восстановить контроль над Панамским каналом. Он указал, что сейчас его активно эксплуатирует Китай, но территорию первоначально отдавали Панаме. «Мы забираем его обратно», — сказал Трамп. Также он анонсировал переименование Мексиканского залива в залив Америки, а горы Денали — в Мак-Кинли.
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