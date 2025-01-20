Бастрыкин вмешался в историю с субсидиями для семьи из Таджикистана

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушении жилищных прав в Московской области. В Мытищах семье из Таджикистана выдали сертификат на субсидию для приобретения жилья, но общественность заинтересовала законность этого решения. Об этом написал официальный telegram-канал СК.
«В социальных медиа сообщалось о возможных нарушениях при выдаче жилищных сертификатов на приобретение жилья в городском округе Мытищи Московской области. Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Следственные органы заинтересовали детали получения сертификата на субсидию для приобретения жилья семьей из Таджикистана, отмечает РБК. Обратить внимание на ситуацию ранее призвал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, посчитав решение администрации Мытищ незаконным, пишет «Царьград». В мэрии города указали — никаких нарушений нет. Все члены семьи являются гражданами России. Глава семейства с супругой воспитывают семерых детей, которые вместе с родителями проживают в однокомнатной квартире в Мытищах 14 лет.
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