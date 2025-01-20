Мэр района ХМАО дал поручение из-за проблем с уборкой снега в поселениях

С жителями поселений Нижневартовского района ХМАО будет организован канал обратной связи для оперативного приема обращений по уборке снега. Такое поручение дал глава муниципалитета Борис Саломатин.
«Глава района дал поручение организовать канал обратной связи с жителями для оперативной отработки обращений по уборке снега в поселениях. Жители должны иметь возможность в любое время в удобном для них формате оставить обращение о необходимости уборки конкретной территории и получить оперативный ответ — когда уборка будет произведена», — сообщается на сайте районных властей.
Также поручено разработать регламент отработки таких обращений. Жители должны знать в какие сроки получат ответ, подчеркнул Саломатин.
Глава ХМАО Руслан Кухарук в конце 2024 года поставил вопрос с уборкой снега в округе на особый контроль. Он завил мэрам, что их день должен начинаться и заканчиваться мониторингом ситуации на дорогах.
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