26 декабря 2024

«Начинать и заканчивать день мониторингом»: глава ХМАО поставил уборку дорог от снега на особый контроль

Глава ХМАО поручил мэрам поставить мониторинг состояния дорог на особый контроль
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук сказал, что день мэра должен начинаться и заканчиваться мониторингом уборки дорог
Кухарук сказал, что день мэра должен начинаться и заканчиваться мониторингом уборки дорог Фото:

С начала снегоуборочного сезона жители ХМАО написали около 1,5 тысячи жалоб на качество уборки дорог. Глава региона Руслан Кухарук поручил мэрам держать этот вопрос на особом контроле и сказал, что их день должен начинаться и заканчиваться мониторингом качества очистки города от снега.

«На тепловой карте Центра управления регионом по данной теме зафиксировано 1812 сообщений. Большинство из них касались уборки дорог и тротуаров от снега… Поручил главам муниципалитетов держать вопрос по установлению подрядчиков в дорожной сфере на особом контроле. У каждого главы день должен начинаться и заканчиваться мониторингом ситуации на дорогах», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

По его мнению, основная причина жалоб — неисполнение подрядчиками условий контрактов. Это связано с их недоукомплектованностью спецтехникой. Сейчас основная задача мэров, по словам главы ХМАО, — проанализировать требования к таким организациям, чтобы не допускать к работе неподготовленные компании.

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С начала снегоуборочного сезона жители ХМАО написали около 1,5 тысячи жалоб на качество уборки дорог. Глава региона Руслан Кухарук поручил мэрам держать этот вопрос на особом контроле и сказал, что их день должен начинаться и заканчиваться мониторингом качества очистки города от снега. «На тепловой карте Центра управления регионом по данной теме зафиксировано 1812 сообщений. Большинство из них касались уборки дорог и тротуаров от снега… Поручил главам муниципалитетов держать вопрос по установлению подрядчиков в дорожной сфере на особом контроле. У каждого главы день должен начинаться и заканчиваться мониторингом ситуации на дорогах», — написал Кухарук в своем telegram-канале. По его мнению, основная причина жалоб — неисполнение подрядчиками условий контрактов. Это связано с их недоукомплектованностью спецтехникой. Сейчас основная задача мэров, по словам главы ХМАО, — проанализировать требования к таким организациям, чтобы не допускать к работе неподготовленные компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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