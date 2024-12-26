С начала снегоуборочного сезона жители ХМАО написали около 1,5 тысячи жалоб на качество уборки дорог. Глава региона Руслан Кухарук поручил мэрам держать этот вопрос на особом контроле и сказал, что их день должен начинаться и заканчиваться мониторингом качества очистки города от снега.
«На тепловой карте Центра управления регионом по данной теме зафиксировано 1812 сообщений. Большинство из них касались уборки дорог и тротуаров от снега… Поручил главам муниципалитетов держать вопрос по установлению подрядчиков в дорожной сфере на особом контроле. У каждого главы день должен начинаться и заканчиваться мониторингом ситуации на дорогах», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
По его мнению, основная причина жалоб — неисполнение подрядчиками условий контрактов. Это связано с их недоукомплектованностью спецтехникой. Сейчас основная задача мэров, по словам главы ХМАО, — проанализировать требования к таким организациям, чтобы не допускать к работе неподготовленные компании.
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