20 января 2025

Из России уехал президент Федерации фигурного катания Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из России уехал глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов
Из России уехал глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов Фото:

Президент Московской федерации фигурного катания (ФФКМ) Антон Абдурахманов уехал за пределы Российской Федерации. Это не связано с профессиональной деятельностью.

«Абдурахманов уехал из страны по причинам, не связанным с его деятельностью в спортивной отрасли. Отмечается, что ФФКМ делает все, чтобы продолжать работу в штатном режиме в рамках юридических полномочий и уставных документов», — пишет Sport24.

По информации из Московского комитета по спорту, они в курсе произошедшего. Новый устав допускает возможность перевыборов на конференции ФФКМ, запланированной на период не ранее мая 2025года. Абдурахманов исполнял обязанности президента ФФКМ с апреля 2022 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Московской федерации фигурного катания (ФФКМ) Антон Абдурахманов уехал за пределы Российской Федерации. Это не связано с профессиональной деятельностью. «Абдурахманов уехал из страны по причинам, не связанным с его деятельностью в спортивной отрасли. Отмечается, что ФФКМ делает все, чтобы продолжать работу в штатном режиме в рамках юридических полномочий и уставных документов», — пишет Sport24. По информации из Московского комитета по спорту, они в курсе произошедшего. Новый устав допускает возможность перевыборов на конференции ФФКМ, запланированной на период не ранее мая 2025года. Абдурахманов исполнял обязанности президента ФФКМ с апреля 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...