Из России уехал президент Федерации фигурного катания Москвы

Президент Московской федерации фигурного катания (ФФКМ) Антон Абдурахманов уехал за пределы Российской Федерации. Это не связано с профессиональной деятельностью.
«Абдурахманов уехал из страны по причинам, не связанным с его деятельностью в спортивной отрасли. Отмечается, что ФФКМ делает все, чтобы продолжать работу в штатном режиме в рамках юридических полномочий и уставных документов», — пишет Sport24.
По информации из Московского комитета по спорту, они в курсе произошедшего. Новый устав допускает возможность перевыборов на конференции ФФКМ, запланированной на период не ранее мая 2025года. Абдурахманов исполнял обязанности президента ФФКМ с апреля 2022 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.