20 января 2025

Чудом выжившего бойца ВС РФ заметили в наступлении армии на Покровск

© Служба новостей «URA.RU»
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Российский танкист получил ранение, больше трех месяцев провел в подвалах, но выжил и вернулся на фронт.
Российский танкист получил ранение, больше трех месяцев провел в подвалах, но выжил и вернулся на фронт. Фото:

Российский танкист Александр получил ранение осколком в спину во время боевых действий, но выжил и провел более трех месяцев в подвалах. После выздоровления он вернулся на фронт и участвует в наступлении ВС РФ на Покровск вместе с экипажем танка Т-90. Об этом сообщает RT. 

«Александр участвовал в освобождении села Георгиевка на Кураховском направлении. Когда он эвакуировался из танка, был прилет, и его ранило осколком в спину», — говорится в сообщении RT. Боец был спасен. Отмечается, что после восстановления он вместе с экипажем танка Т-90 поддерживает наступление ВС РФ на Покровск.

Ранее URA.RU рассказывало про медика из отряда «Каштан» спецназа «Ахмат». С начала вторжения ВСУ в Курскую область он спас жизнь более чем 300 раненым сослуживцам РФ. По словам самого бойца с позывным Сирота, еще ни один человек не погиб на его руках. 

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Российский танкист Александр получил ранение осколком в спину во время боевых действий, но выжил и провел более трех месяцев в подвалах. После выздоровления он вернулся на фронт и участвует в наступлении ВС РФ на Покровск вместе с экипажем танка Т-90. Об этом сообщает RT.  «Александр участвовал в освобождении села Георгиевка на Кураховском направлении. Когда он эвакуировался из танка, был прилет, и его ранило осколком в спину», — говорится в сообщении RT. Боец был спасен. Отмечается, что после восстановления он вместе с экипажем танка Т-90 поддерживает наступление ВС РФ на Покровск. Ранее URA.RU рассказывало про медика из отряда «Каштан» спецназа «Ахмат». С начала вторжения ВСУ в Курскую область он спас жизнь более чем 300 раненым сослуживцам РФ. По словам самого бойца с позывным Сирота, еще ни один человек не погиб на его руках. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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