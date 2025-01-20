Чудом выжившего бойца ВС РФ заметили в наступлении армии на Покровск

Российский танкист Александр получил ранение осколком в спину во время боевых действий, но выжил и провел более трех месяцев в подвалах. После выздоровления он вернулся на фронт и участвует в наступлении ВС РФ на Покровск вместе с экипажем танка Т-90. Об этом сообщает RT.
«Александр участвовал в освобождении села Георгиевка на Кураховском направлении. Когда он эвакуировался из танка, был прилет, и его ранило осколком в спину», — говорится в сообщении RT. Боец был спасен. Отмечается, что после восстановления он вместе с экипажем танка Т-90 поддерживает наступление ВС РФ на Покровск.
Ранее URA.RU рассказывало про медика из отряда «Каштан» спецназа «Ахмат». С начала вторжения ВСУ в Курскую область он спас жизнь более чем 300 раненым сослуживцам РФ. По словам самого бойца с позывным Сирота, еще ни один человек не погиб на его руках.
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