Уехал из России и обезглавил Федерацию: кто такой Антон Абдурахманов и почему он покинул страну

Московская федерация фигурного катания (ФФКМ) лишилась президента. Руководитель Антон Абдурахманов покинул территорию Российской Федерации. Его отъезд не связан с профессиональной деятельностью, считают источники. Кто такой Абдурахманов и почему решил уехать из страны, читайте в материале URA.RU.
Кто такой Абдурахманов
Антон Абдурахманов занимал пост почти три года. Его назначили на должность руководителя ФФКМ в апреле 2022 года. Он сменил Ирину Рабер, которая руководила объединением 17 лет.
Абдурахманов родился 5 июля 1981 года в городе Тында Амурской области. Он окончил Московский государственный университет путей и сообщения. По распределению попал в СУ-336 ОАО «Бамстройпуть». За десять лет дослужился до должности председателя совета директоров. За выдающийся вклад в строительство Абдурахманов удостоен ряда государственных и ведомственных наград. Он носит звания «Почетный строитель Подмосковья» (2014), «Почетный транспортный строитель» (2009), «Заслуженный строитель Российской Федерации» (2022).
Почему уехал из России
Абдурахманов уехал из России несколько месяцев назад, говорят источники РИА Новости. В качестве причин они называют «юридические», не уточняя, что это значит. ТАСС пишет, что повод для отъезда Абдурахманова не связан с его деятельностью в спортивной отрасли.
Как отреагировали в России
Сейчас ФФКМ прилагает все усилия для поддержания работы в обычном режиме, пишет Национальная Служба Новостей. Организация действует в соответствии с законодательством и уставными документами. Руководство Московского комитета по спорту было оповещено о текущей ситуации.
В соответствии с обновленным уставом, организация имеет право запустить процедуру перевыборов президента во время проведения конференции ФФКМ, которая запланирована на период не ранее мая. По информации источников РИАН, существует высокая вероятность того, что в связи с произошедшей ситуацией ФФКМ возглавит новый руководитель.
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