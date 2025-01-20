20 января 2025

Shot: ВСУ атаковали район под Воронежем, где ранее горела нефтебаза

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Жители города в Воронежской области сообщили о взрывах в небе, передает Shot
Жители города в Воронежской области сообщили о взрывах в небе, передает Shot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В главном городе Лискинского района в Воронежской области прозвучали взрывы после атаки БПЛА в небе. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей. Отмечается, что официальной информации о происшествии на данный момент нет.

«Взрывы в городе Лиски Воронежской области... Прямо сейчас система ПВО сбивает БПЛА в небе», — говорится в публикации канала.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в Воронежской области уже происходили атаки с использованием БПЛА, в результате которых была атакована нефтебаза в Лискинском районе. Губернатор Александр Гусев тогда сообщил о запуске более десяти дронов, что привело к возникновению пожара, но жертв и значительных разрушений удалось избежать.

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В главном городе Лискинского района в Воронежской области прозвучали взрывы после атаки БПЛА в небе. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей. Отмечается, что официальной информации о происшествии на данный момент нет. «Взрывы в городе Лиски Воронежской области... Прямо сейчас система ПВО сбивает БПЛА в небе», — говорится в публикации канала. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в Воронежской области уже происходили атаки с использованием БПЛА, в результате которых была атакована нефтебаза в Лискинском районе. Губернатор Александр Гусев тогда сообщил о запуске более десяти дронов, что привело к возникновению пожара, но жертв и значительных разрушений удалось избежать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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