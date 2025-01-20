Shot: ВСУ атаковали район под Воронежем, где ранее горела нефтебаза

В главном городе Лискинского района в Воронежской области прозвучали взрывы после атаки БПЛА в небе. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей. Отмечается, что официальной информации о происшествии на данный момент нет.
«Взрывы в городе Лиски Воронежской области... Прямо сейчас система ПВО сбивает БПЛА в небе», — говорится в публикации канала.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в Воронежской области уже происходили атаки с использованием БПЛА, в результате которых была атакована нефтебаза в Лискинском районе. Губернатор Александр Гусев тогда сообщил о запуске более десяти дронов, что привело к возникновению пожара, но жертв и значительных разрушений удалось избежать.
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