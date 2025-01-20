20 января 2025

Клава Кока встретилась со львами в африканских джунглях. Видео

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Клава Кока мечтала увидеть большую африканскую пятерку Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) в своем отпуске в Африке встретилась со множеством диких животных в их естественной среде обитания. Артистка увидела слонов, зебр, жирафа и прайд львов. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Еще с ночи начался лютый ливень, местные гиды сказали, что встретить животных в такую погоду сложно, многие дороги закрыты. А в итоге встретили всех животных из большой пятерки и не только! И даже целый львиный прайд, которых в принципе сложно увидеть в обычный день», — написала певица в своем telegram-канале.

Она заявила, что путешествия только начинаются. Поехав на сафари, артистка арендовала лоджию в джунглях, где живет со своей сестрой.

Клава Кока начала свой отпуск на острове Маврикий, где сняла виллу с выходом к берегу Индийского океана. Туда она поехала из-за возможности поплавать с китами, что являлось ее мечтой.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) в своем отпуске в Африке встретилась со множеством диких животных в их естественной среде обитания. Артистка увидела слонов, зебр, жирафа и прайд львов. Об этом она рассказала в соцсетях. «Еще с ночи начался лютый ливень, местные гиды сказали, что встретить животных в такую погоду сложно, многие дороги закрыты. А в итоге встретили всех животных из большой пятерки и не только! И даже целый львиный прайд, которых в принципе сложно увидеть в обычный день», — написала певица в своем telegram-канале. Она заявила, что путешествия только начинаются. Поехав на сафари, артистка арендовала лоджию в джунглях, где живет со своей сестрой. Клава Кока начала свой отпуск на острове Маврикий, где сняла виллу с выходом к берегу Индийского океана. Туда она поехала из-за возможности поплавать с китами, что являлось ее мечтой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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