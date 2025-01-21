На инаугурации Трамп напоил гостей вином с русским названием

На инаугурации президента США Дональда Трампа подали игристое вино. Напиток назывался Korbel Russian River Valley Natural.
«К десерту гостям подали вино под названием Korbel Russian River Valley Natural — игристое из долины Русской реки», — сообщает «Комсомольская правда». При этом в ходе своей речи Трамп избегал упоминаний как России, так и Украины. Тем не менее, выбор вина с русским названием стал неожиданным. На обеде также подавали десерт с яблочным мороженым.
Река, давшая название вину, находится в Северной Калифорнии, и ее имя связано с историей русских поселений в этом регионе. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Трампа и выразил надежду на возобновление контактов. В отличие от администрации бывшего президента США Джо Байдена, намерения Трампа намекают на возможное улучшение отношений между странами.
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