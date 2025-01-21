На инаугурации Трамп напоил гостей вином с русским названием

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Трамп не затронул тему России в своей речи
Трамп не затронул тему России в своей речи Фото:
новость из сюжета
Инаугурация Дональда Трампа

На инаугурации президента США Дональда Трампа подали игристое вино. Напиток назывался Korbel Russian River Valley Natural.

«К десерту гостям подали вино под названием Korbel Russian River Valley Natural — игристое из долины Русской реки», — сообщает «Комсомольская правда». При этом в ходе своей речи Трамп избегал упоминаний как России, так и Украины. Тем не менее, выбор вина с русским названием стал неожиданным. На обеде также подавали десерт с яблочным мороженым.

Река, давшая название вину, находится в Северной Калифорнии, и ее имя связано с историей русских поселений в этом регионе. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Трампа и выразил надежду на возобновление контактов. В отличие от администрации бывшего президента США Джо Байдена, намерения Трампа намекают на возможное улучшение отношений между странами. 

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На инаугурации президента США Дональда Трампа подали игристое вино. Напиток назывался Korbel Russian River Valley Natural. «К десерту гостям подали вино под названием Korbel Russian River Valley Natural — игристое из долины Русской реки», — сообщает «Комсомольская правда». При этом в ходе своей речи Трамп избегал упоминаний как России, так и Украины. Тем не менее, выбор вина с русским названием стал неожиданным. На обеде также подавали десерт с яблочным мороженым. Река, давшая название вину, находится в Северной Калифорнии, и ее имя связано с историей русских поселений в этом регионе. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Трампа и выразил надежду на возобновление контактов. В отличие от администрации бывшего президента США Джо Байдена, намерения Трампа намекают на возможное улучшение отношений между странами. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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