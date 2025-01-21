В Госдуме заявили, что пенсионеры скоро получат дополнительно проиндексированную пенсию

Пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированные пенсии уже в феврале. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
«В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты», — передает слова Чаплина РИА Новости. С 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Однако существует вероятность дополнительного увеличения, которое учтет уровень инфляции за предыдущий год, что может составить 2,22%.
По словам депутата, если правительство одобрит повышение пенсий до 9,5%, то пенсионеры, например, с пенсией 16 тысяч рублей, получат 17 520 рублей. Также планируется компенсация за январь.
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