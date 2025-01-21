В Госдуме заявили, что пенсионеры скоро получат дополнительно проиндексированную пенсию

Депутат Чаплин: в России возможно индексирование пенсий уже в феврале
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году страховые пенсии увеличились на 7,3%
В 2025 году страховые пенсии увеличились на 7,3% Фото:

Пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированные пенсии уже в феврале. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

«В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты», — передает слова Чаплина РИА Новости. С 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Однако существует вероятность дополнительного увеличения, которое учтет уровень инфляции за предыдущий год, что может составить 2,22%.

По словам депутата, если правительство одобрит повышение пенсий до 9,5%, то пенсионеры, например, с пенсией 16 тысяч рублей, получат 17 520 рублей. Также планируется компенсация за январь.

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Пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированные пенсии уже в феврале. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. «В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты», — передает слова Чаплина РИА Новости. С 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Однако существует вероятность дополнительного увеличения, которое учтет уровень инфляции за предыдущий год, что может составить 2,22%. По словам депутата, если правительство одобрит повышение пенсий до 9,5%, то пенсионеры, например, с пенсией 16 тысяч рублей, получат 17 520 рублей. Также планируется компенсация за январь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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