Президент США Дональд Трамп по ошибке упомянул Испанию как страну БРИКС. Это произошло во время церемонии подписания указов.
«У Испании расходы на оборону очень низкие. И еще, она же страна БРИКС? Она страна БРИКС, Испания», — передает слова Трампа РИА Новости. Он добавил, что не считает БРИКС угрозой для США, но намерен ввести стопроцентные пошлины против стран этой организации.
Трамп 1 декабря 2024 года пригрозил странам БРИКС введением стопроцентных пошлин и санкций, если они продолжат разработку новой валюты. В ответ на угрозы Трампа Новый банк развития БРИКС возобновил финансирование проектов в России, выделив 1,2 млрд долларов, несмотря на ранее приостановленное финансирование из-за санкций. Трамп утверждает, что БРИКС не сможет заменить доллар в международной торговле, и призывает страны отказаться от создания альтернативной валюты, передает Pravda.Ru.
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