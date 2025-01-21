Трамп по ошибке присоединил Испанию к БРИКС

Трамп назвал Испанию страной БРИКС
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Трамп пообещал стопроцентные тарифы против стран БРИКС
Трамп пообещал стопроцентные тарифы против стран БРИКС Фото:

Президент США Дональд Трамп по ошибке упомянул Испанию как страну БРИКС. Это произошло во время церемонии подписания указов.

«У Испании расходы на оборону очень низкие. И еще, она же страна БРИКС? Она страна БРИКС, Испания», — передает слова Трампа РИА Новости. Он добавил, что не считает БРИКС угрозой для США, но намерен ввести стопроцентные пошлины против стран этой организации.

Трамп 1 декабря 2024 года пригрозил странам БРИКС введением стопроцентных пошлин и санкций, если они продолжат разработку новой валюты. В ответ на угрозы Трампа Новый банк развития БРИКС возобновил финансирование проектов в России, выделив 1,2 млрд долларов, несмотря на ранее приостановленное финансирование из-за санкций. Трамп утверждает, что БРИКС не сможет заменить доллар в международной торговле, и призывает страны отказаться от создания альтернативной валюты, передает Pravda.Ru.

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Президент США Дональд Трамп по ошибке упомянул Испанию как страну БРИКС. Это произошло во время церемонии подписания указов. «У Испании расходы на оборону очень низкие. И еще, она же страна БРИКС? Она страна БРИКС, Испания», — передает слова Трампа РИА Новости. Он добавил, что не считает БРИКС угрозой для США, но намерен ввести стопроцентные пошлины против стран этой организации. Трамп 1 декабря 2024 года пригрозил странам БРИКС введением стопроцентных пошлин и санкций, если они продолжат разработку новой валюты. В ответ на угрозы Трампа Новый банк развития БРИКС возобновил финансирование проектов в России, выделив 1,2 млрд долларов, несмотря на ранее приостановленное финансирование из-за санкций. Трамп утверждает, что БРИКС не сможет заменить доллар в международной торговле, и призывает страны отказаться от создания альтернативной валюты, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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