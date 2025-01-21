ВСУ попытались атаковать Ростовскую область

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ВСУ атаковали Ростовскую область 12 дронами
ВСУ атаковали Ростовскую область 12 дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ предприняли очередную попытку атаки в Ростовской области, выпустив по региону 12 дронов. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. 

«Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено ... 12 БПЛА», — написал Слюсарь в telegram-канале. Он отметил, что атаки производились в Шолоховском и Чертковском районах На данный момент информации о раненых нет, последствия на земле уточняются. 

Ранее ВСУ атаковали Смоленскую область. Предварительно, целью ударов были авиационный и нефтеперерабатывающий заводы. Средства ПВО сбили все БПЛА, однако обломки дронов упали на жилой дом, что привело к пожару. Подробно о ситуации в Смоленской области — в материале URA.RU. 

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ВСУ предприняли очередную попытку атаки в Ростовской области, выпустив по региону 12 дронов. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.  «Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено ... 12 БПЛА», — написал Слюсарь в telegram-канале. Он отметил, что атаки производились в Шолоховском и Чертковском районах На данный момент информации о раненых нет, последствия на земле уточняются.  Ранее ВСУ атаковали Смоленскую область. Предварительно, целью ударов были авиационный и нефтеперерабатывающий заводы. Средства ПВО сбили все БПЛА, однако обломки дронов упали на жилой дом, что привело к пожару. Подробно о ситуации в Смоленской области — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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