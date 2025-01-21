ВСУ попытались атаковать Ростовскую область

ВСУ предприняли очередную попытку атаки в Ростовской области, выпустив по региону 12 дронов. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено ... 12 БПЛА», — написал Слюсарь в telegram-канале. Он отметил, что атаки производились в Шолоховском и Чертковском районах На данный момент информации о раненых нет, последствия на земле уточняются.
Ранее ВСУ атаковали Смоленскую область. Предварительно, целью ударов были авиационный и нефтеперерабатывающий заводы. Средства ПВО сбили все БПЛА, однако обломки дронов упали на жилой дом, что привело к пожару. Подробно о ситуации в Смоленской области — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.