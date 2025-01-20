Обломки упали на жилой дом: что известно об атаке ВСУ на Смоленск

Над Смоленском прозвучали взрывы после работы систем ПВО. Предположительно, целью атаки был нефтеперерабатывающий и авиационный заводы. По информации telegram-каналов, украинский дрон попал в жилой дом в Заднепровском районе Смоленска, вызвав возгорание, но пострадавших нет.
Работу ПВО подтвердил губернатор Василий Анохин. Подробнее о ночной атаке ВСУ на Смоленскую область — в материале URA.RU.
Обломки упали на жилой дом
Одним из инцидентов ночи стало падение украинского БПЛА на жилой дом в Заднепровском районе Смоленска. Дрон врезался в крышу здания, что вызвало возгорание, писал telegram-канал Baza и публиковал видео с горящей кровлей дома.
ВСУ атаковали промышленные объекты
По предварительным данным, целями могли быть нефтеперерабатывающий завод в Ярцево и авиационный завод. В результате атаки системы ПВО были активированы, что привело к серии взрывов в регионе.
Власти подтвердили атаку ВСУ и работу ПВО в регионе
ВСУ в ночь на 21 января с помощью дронов атаковали Смоленскую область, из-за чего над небом слышны взрывы. Об этом сообщил губернатор Анохин в telegram-канале. Жители в чатах публиковали видео со звуками взрывов.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ и региональное МЧС по теме публикации. Ответ ожидается.
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