20 января 2025

Обломки упали на жилой дом: что известно об атаке ВСУ на Смоленск

Губернатор Анохин сообщил о ночной атаке ВСУ на Смоленск
© Служба новостей «URA.RU»
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БПЛА массово атакуют Смоленск
БПЛА массово атакуют Смоленск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Смоленском прозвучали взрывы после работы систем ПВО. Предположительно, целью атаки был нефтеперерабатывающий и авиационный заводы. По информации telegram-каналов, украинский дрон попал в жилой дом в Заднепровском районе Смоленска, вызвав возгорание, но пострадавших нет.

Работу ПВО подтвердил губернатор Василий Анохин. Подробнее о ночной атаке ВСУ на Смоленскую область — в материале URA.RU.

Обломки упали на жилой дом

Одним из инцидентов ночи стало падение украинского БПЛА на жилой дом в Заднепровском районе Смоленска. Дрон врезался в крышу здания, что вызвало возгорание, писал telegram-канал Baza и публиковал видео с горящей кровлей дома.

ВСУ атаковали промышленные объекты

По предварительным данным, целями могли быть нефтеперерабатывающий завод в Ярцево и авиационный завод. В результате атаки системы ПВО были активированы, что привело к серии взрывов в регионе.

Власти подтвердили атаку ВСУ и работу ПВО в регионе

ВСУ в ночь на 21 января с помощью дронов атаковали Смоленскую область, из-за чего над небом слышны взрывы. Об этом сообщил губернатор Анохин в telegram-канале. Жители в чатах публиковали видео со звуками взрывов.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ и региональное МЧС по теме публикации. Ответ ожидается.

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Над Смоленском прозвучали взрывы после работы систем ПВО. Предположительно, целью атаки был нефтеперерабатывающий и авиационный заводы. По информации telegram-каналов, украинский дрон попал в жилой дом в Заднепровском районе Смоленска, вызвав возгорание, но пострадавших нет. Работу ПВО подтвердил губернатор Василий Анохин. Подробнее о ночной атаке ВСУ на Смоленскую область — в материале URA.RU. Обломки упали на жилой дом Одним из инцидентов ночи стало падение украинского БПЛА на жилой дом в Заднепровском районе Смоленска. Дрон врезался в крышу здания, что вызвало возгорание, писал telegram-канал Baza и публиковал видео с горящей кровлей дома. ВСУ атаковали промышленные объекты По предварительным данным, целями могли быть нефтеперерабатывающий завод в Ярцево и авиационный завод. В результате атаки системы ПВО были активированы, что привело к серии взрывов в регионе. Власти подтвердили атаку ВСУ и работу ПВО в регионе ВСУ в ночь на 21 января с помощью дронов атаковали Смоленскую область, из-за чего над небом слышны взрывы. Об этом сообщил губернатор Анохин в telegram-канале. Жители в чатах публиковали видео со звуками взрывов. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ и региональное МЧС по теме публикации. Ответ ожидается.
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