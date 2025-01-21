ХАМАС обратилось к России с просьбой помочь восстановить сектор Газа

Палестинское движение ХАМАС видит в России дружеское государство, способное предоставить поддержку в восстановлении сектора Газа. Такое заявление сделал представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми.
«Мы рассматриваем Россию как дружественную страну, и она может стать партнером для нашего народа в секторе Газа в будущем, помогая ему восстанавливать анклав», — передает слова Халеда аль-Каддуми ТАСС. Он добавил, что также Москва может оказать поддержку соблюдению мирного соглашения с Израилем.
Представитель ХАМАС подчеркнул положительную и поддерживающую роль России в палестинском вопросе. Он также отметил ее потенциал в осуществлении прав палестинцев.
Израиль и движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о прекращении огня в секторе Газа с 19 января на срок 42 дня. Это соглашение нацелено на окончательное завершение боевых действий, которые за 15 месяцев привели к гибели 46 тысяч палестинцев и около полутора тысяч израильтян, а также затронули Ливан и Йемен, вызвав обмены ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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