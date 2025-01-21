ХАМАС обратилось к России с просьбой помочь восстановить сектор Газа

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Россия может оказать помощь в ходе дипломатического давления на Израиль, заявил Халед аль-Каддуми
Россия может оказать помощь в ходе дипломатического давления на Израиль, заявил Халед аль-Каддуми Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Палестинское движение ХАМАС видит в России дружеское государство, способное предоставить поддержку в восстановлении сектора Газа. Такое заявление сделал представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми.

«Мы рассматриваем Россию как дружественную страну, и она может стать партнером для нашего народа в секторе Газа в будущем, помогая ему восстанавливать анклав», — передает слова Халеда аль-Каддуми ТАСС. Он добавил, что также Москва может оказать поддержку соблюдению мирного соглашения с Израилем.

Представитель ХАМАС подчеркнул положительную и поддерживающую роль России в палестинском вопросе. Он также отметил ее потенциал в осуществлении прав палестинцев.

Израиль и движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о прекращении огня в секторе Газа с 19 января на срок 42 дня. Это соглашение нацелено на окончательное завершение боевых действий, которые за 15 месяцев привели к гибели 46 тысяч палестинцев и около полутора тысяч израильтян, а также затронули Ливан и Йемен, вызвав обмены ракетными ударами между Израилем и Ираном.

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Палестинское движение ХАМАС видит в России дружеское государство, способное предоставить поддержку в восстановлении сектора Газа. Такое заявление сделал представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми. «Мы рассматриваем Россию как дружественную страну, и она может стать партнером для нашего народа в секторе Газа в будущем, помогая ему восстанавливать анклав», — передает слова Халеда аль-Каддуми ТАСС. Он добавил, что также Москва может оказать поддержку соблюдению мирного соглашения с Израилем. Представитель ХАМАС подчеркнул положительную и поддерживающую роль России в палестинском вопросе. Он также отметил ее потенциал в осуществлении прав палестинцев. Израиль и движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о прекращении огня в секторе Газа с 19 января на срок 42 дня. Это соглашение нацелено на окончательное завершение боевых действий, которые за 15 месяцев привели к гибели 46 тысяч палестинцев и около полутора тысяч израильтян, а также затронули Ливан и Йемен, вызвав обмены ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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