Экономист предрек кредиты под 50% уже в этом году

Экономист Щербаченко: потребительские кредиты вырастут до 50% в 2025 году
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В 2025 году ставки по потребительским кредитам могут значительно вырасти
В 2025 году ставки по потребительским кредитам могут значительно вырасти Фото:

Ставки по потребительским кредитам в 2025 году могут вырасти до 40-50% из-за возможного роста ключевой ставки выше 21%. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«В 2025 году рынок кредитования будет продолжать испытывать давление из-за высоких процентных ставок. ... Ставки по кредитам сейчас достигают 35–40% годовых, что делает их крайне дорогими для большинства заемщиков. А с ростом ключевой ставки ЦБ возможно в дальнейшем мы увидим кредиты по 45–50%», — заявил Щербаченко для «Газеты.Ru». 

Петр Щербаченко также отметил, что банки начнут отказывать в новых кредитах россиянам с долговой нагрузкой в 30–40%. Это означает, что заемщикам, у которых 30–40% ежемесячного дохода уходит на платежи по текущим кредитам, будет значительно сложнее получить финансирование.

Ранее сообщалось, что в крупных российских банках ставки по потребительским кредитам выросли до 40% годовых. При этом для малых кредитов до 100 тысяч рублей ставки могут быть выше указанной цифры. Так, в Сбербанке минимальная ставка по кредитам от одного миллиона рублей составляет 26,9%. Для сумм от 100 тысяч рублей она увеличивается до 38,2%. Наименьшая ставка для кредитов (до 100 тысяч рублей) начинается от 28,9%, в то время как максимальная может достигать 44,9%.

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Ставки по потребительским кредитам в 2025 году могут вырасти до 40-50% из-за возможного роста ключевой ставки выше 21%. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. «В 2025 году рынок кредитования будет продолжать испытывать давление из-за высоких процентных ставок. ... Ставки по кредитам сейчас достигают 35–40% годовых, что делает их крайне дорогими для большинства заемщиков. А с ростом ключевой ставки ЦБ возможно в дальнейшем мы увидим кредиты по 45–50%», — заявил Щербаченко для «Газеты.Ru».  Петр Щербаченко также отметил, что банки начнут отказывать в новых кредитах россиянам с долговой нагрузкой в 30–40%. Это означает, что заемщикам, у которых 30–40% ежемесячного дохода уходит на платежи по текущим кредитам, будет значительно сложнее получить финансирование. Ранее сообщалось, что в крупных российских банках ставки по потребительским кредитам выросли до 40% годовых. При этом для малых кредитов до 100 тысяч рублей ставки могут быть выше указанной цифры. Так, в Сбербанке минимальная ставка по кредитам от одного миллиона рублей составляет 26,9%. Для сумм от 100 тысяч рублей она увеличивается до 38,2%. Наименьшая ставка для кредитов (до 100 тысяч рублей) начинается от 28,9%, в то время как максимальная может достигать 44,9%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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