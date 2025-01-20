20 января 2025

Резкий рост заболеваемости ОРВИ среди детей зафиксирован в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация по ОРВИ и гриппу остается не эпидемической Фото:

Рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области среди детей 7-14 лет за неделю с 13 по 19 января превысил 70%. Об этом 21 января сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«Рост уровня заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп населения (37,8%), наибольший темп прироста отмечен среди детей 7-14 лет — 73,7%. При этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 27,6%. Ситуация остается не эпидемической», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ резко подскочила в Челябинской области после новогодних праздников. За неделю с 6 по 12 января количество болеющих стало на 60,6% больше.

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Рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области среди детей 7-14 лет за неделю с 13 по 19 января превысил 70%. Об этом 21 января сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. «Рост уровня заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп населения (37,8%), наибольший темп прироста отмечен среди детей 7-14 лет — 73,7%. При этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 27,6%. Ситуация остается не эпидемической», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Заболеваемость гриппом и ОРВИ резко подскочила в Челябинской области после новогодних праздников. За неделю с 6 по 12 января количество болеющих стало на 60,6% больше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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