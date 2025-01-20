Резкий рост заболеваемости ОРВИ среди детей зафиксирован в Челябинской области

Рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области среди детей 7-14 лет за неделю с 13 по 19 января превысил 70%. Об этом 21 января сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
«Рост уровня заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп населения (37,8%), наибольший темп прироста отмечен среди детей 7-14 лет — 73,7%. При этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 27,6%. Ситуация остается не эпидемической», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ резко подскочила в Челябинской области после новогодних праздников. За неделю с 6 по 12 января количество болеющих стало на 60,6% больше.
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