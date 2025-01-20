Прямой авиарейс из Перми в Красноярск с дешевыми билетами отменен

Из расписания международного аэропорта «Пермь» исчез рейс в Красноярск. Данное направление было субсидируемым, его обслуживала авиакомпания «Россия».
«Из расписания пермского аэропорта исчез маршрут Пермь — Красноярск. Маршрут не получил поддержку из федерального бюджета», — пишет «Коммерсант-Прикамье». По информации издания, авиаперевозчик отказался от выполнения рейсов по данному направлению из-за нехватки воздушных судов.
Ранее предполагалось, что программа выполнения субсидируемых авиарейсов по маршруту Пермь — Красноярск будет продлена на весь 2025 год. Вылеты из Красноярска осуществлялись по вторникам и субботам, а из Перми — по средам и воскресеньям.
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