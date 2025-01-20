20 января 2025

Прямой авиарейс из Перми в Красноярск с дешевыми билетами отменен

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Возможной причины отмены авиарейса названа нехватка воздушных судов у авиакомпании «Россия»
Возможной причины отмены авиарейса названа нехватка воздушных судов у авиакомпании «Россия» Фото:

Из расписания международного аэропорта «Пермь» исчез рейс в Красноярск. Данное направление было субсидируемым, его обслуживала авиакомпания «Россия».

«Из расписания пермского аэропорта исчез маршрут Пермь — Красноярск. Маршрут не получил поддержку из федерального бюджета», — пишет «Коммерсант-Прикамье». По информации издания, авиаперевозчик отказался от выполнения рейсов по данному направлению из-за нехватки воздушных судов.

Ранее предполагалось, что программа выполнения субсидируемых авиарейсов по маршруту Пермь — Красноярск будет продлена на весь 2025 год. Вылеты из Красноярска осуществлялись по вторникам и субботам, а из Перми — по средам и воскресеньям.

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Из расписания международного аэропорта «Пермь» исчез рейс в Красноярск. Данное направление было субсидируемым, его обслуживала авиакомпания «Россия». «Из расписания пермского аэропорта исчез маршрут Пермь — Красноярск. Маршрут не получил поддержку из федерального бюджета», — пишет «Коммерсант-Прикамье». По информации издания, авиаперевозчик отказался от выполнения рейсов по данному направлению из-за нехватки воздушных судов. Ранее предполагалось, что программа выполнения субсидируемых авиарейсов по маршруту Пермь — Красноярск будет продлена на весь 2025 год. Вылеты из Красноярска осуществлялись по вторникам и субботам, а из Перми — по средам и воскресеньям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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