20 января 2025

В ХМАО в массовом ДТП с микроавтобусом погиб пассажир. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В массовом ДТП в Октябрьском районе погиб пассажир
В массовом ДТП в Октябрьском районе погиб пассажир Фото:

На трассе Нягань — Талинский в Октябрьском районе ХМАО столкнулись два автомобиля и микроавтобус. В результате ДТП один из пассажиров погиб, а другие вместе с водителем получили травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.

«Водитель Sollers, предварительно, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen. От удара Sollers отбросило на движущийся в попутном направлении погрузчик Lonking», — следует из сообщения.

Водитель Volkswagen и три пассажира Sollers получили травмы. Еще один пассажир Sollers погиб.

Ранее URA.RU сообщало о другом смертельном ДТП в ХМАО. Пассажир автомобиля скончался после неуправляемого заноса на встречную полосу движения в Нижневартовске.

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На трассе Нягань — Талинский в Октябрьском районе ХМАО столкнулись два автомобиля и микроавтобус. В результате ДТП один из пассажиров погиб, а другие вместе с водителем получили травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале. «Водитель Sollers, предварительно, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen. От удара Sollers отбросило на движущийся в попутном направлении погрузчик Lonking», — следует из сообщения. Водитель Volkswagen и три пассажира Sollers получили травмы. Еще один пассажир Sollers погиб. Ранее URA.RU сообщало о другом смертельном ДТП в ХМАО. Пассажир автомобиля скончался после неуправляемого заноса на встречную полосу движения в Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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