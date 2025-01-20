На трассе Нягань — Талинский в Октябрьском районе ХМАО столкнулись два автомобиля и микроавтобус. В результате ДТП один из пассажиров погиб, а другие вместе с водителем получили травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.
«Водитель Sollers, предварительно, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen. От удара Sollers отбросило на движущийся в попутном направлении погрузчик Lonking», — следует из сообщения.
Водитель Volkswagen и три пассажира Sollers получили травмы. Еще один пассажир Sollers погиб.
Ранее URA.RU сообщало о другом смертельном ДТП в ХМАО. Пассажир автомобиля скончался после неуправляемого заноса на встречную полосу движения в Нижневартовске.
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