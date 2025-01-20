Челябинск попал в число городов, где дешевле всего приготовить пельмени

Челябинск, Магнитогорск и Златоуст попали в число городов в Уральском федеральном округе (УрФО), где дешевле всего приготовить пельмени. Об этом 21 января URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Едадил».
«В пятерку городов с самой низкой стоимостью приготовления пельменей вошли Курган (116,12 рубля за порцию), Нижневартовск (121,23 рубля), Челябинск (124,25 рубля) и Магнитогорск (127,67 рубля)», — рассказали URA.RU в пресс-службе агрегатора скидок. Златоуст (130,83 рубля) в этом списке занял седьмое место. Дешевле всего приготовить уральские пельмени в Тюмени (113,70 рубля), а дороже всего — в Сургуте (138,14 рубля).
Для расчета стоимости порции в 230 граммов брались средние цены на основные ингредиенты: мясо (свинина, баранина и говядина), лук, чеснок, муку, растительное масло и специи. Все цены учитывались с актуальными скидками, указанными в приложении.
В Челябинске ранее начали продавать шоколадные пельмени. Презент в виде букета цветов кондитеры изготавливают на заказ. Букет из шоколадных пельменей из бельгийского шоколада с добавлением жареного фундука обойдется в 1900 рублей, говорится на сайте объявлений.
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