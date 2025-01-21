В Тюмени порция пельменей стоит меньше, чем в других городах Урала

Самая низкая стоимость порции пельменей на Урале зарегистрирована в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень стала городом с самой низкой себестоимостью пельменей на Урале
Тюмень стала городом с самой низкой себестоимостью пельменей на Урале Фото:

В Тюмени зарегистрировали самую низкую среди уральских городов стоимость порции пельменей. Об этом рассказали URA.RU аналитики сервиса скидок и спецпредложений «Едадил».

«Самым выгодным городом для приготовления уральских пельменей стала Тюмень, где себестоимость одной порции составила 113,7 рубля. В расчет брались средние цены на основные ингредиенты: мясо (свинина, баранина и говядина), лук, чеснок, муку, растительное масло и специи. На основании этого был составлен индекс уральских пельменей», — сообщили агентству эксперты сервиса. 

В тройку городов с самой низкой себестоимостью пельменей вошли Курган и Нижневартовск. А самые дорогие пельмени готовят в Сургуте (138,14 рубля за порцию), Нижнем Тагиле и Екатеринбурге (134 рубля за порцию). Средняя себестоимость порции любимого сибирского блюда составляет на Урале 127,3 рубля.

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В Тюмени зарегистрировали самую низкую среди уральских городов стоимость порции пельменей. Об этом рассказали URA.RU аналитики сервиса скидок и спецпредложений «Едадил». «Самым выгодным городом для приготовления уральских пельменей стала Тюмень, где себестоимость одной порции составила 113,7 рубля. В расчет брались средние цены на основные ингредиенты: мясо (свинина, баранина и говядина), лук, чеснок, муку, растительное масло и специи. На основании этого был составлен индекс уральских пельменей», — сообщили агентству эксперты сервиса.  В тройку городов с самой низкой себестоимостью пельменей вошли Курган и Нижневартовск. А самые дорогие пельмени готовят в Сургуте (138,14 рубля за порцию), Нижнем Тагиле и Екатеринбурге (134 рубля за порцию). Средняя себестоимость порции любимого сибирского блюда составляет на Урале 127,3 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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