В Тюмени порция пельменей стоит меньше, чем в других городах Урала

В Тюмени зарегистрировали самую низкую среди уральских городов стоимость порции пельменей. Об этом рассказали URA.RU аналитики сервиса скидок и спецпредложений «Едадил».
«Самым выгодным городом для приготовления уральских пельменей стала Тюмень, где себестоимость одной порции составила 113,7 рубля. В расчет брались средние цены на основные ингредиенты: мясо (свинина, баранина и говядина), лук, чеснок, муку, растительное масло и специи. На основании этого был составлен индекс уральских пельменей», — сообщили агентству эксперты сервиса.
В тройку городов с самой низкой себестоимостью пельменей вошли Курган и Нижневартовск. А самые дорогие пельмени готовят в Сургуте (138,14 рубля за порцию), Нижнем Тагиле и Екатеринбурге (134 рубля за порцию). Средняя себестоимость порции любимого сибирского блюда составляет на Урале 127,3 рубля.
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