Губернатор раскрыл, сколько дронов использовали ВСУ для удара по Смоленской области

ВСУ ночью 21 января атаковали Смоленскую область 17 дронами. Все они были сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщил губернатор области Василий Анохин.
«17 беспилотников подавлено на территории Смоленской области», — заявил в telegram-канале Анохин. Он отметил, что разрушений и пострадавших не обнаружено
По словам Анохина, обломками БПЛА был нанесен незначительный ущерб жилым зданиям. Также губернатор уточнил, что всем жителям области, чьи дома пострадали, будет оказана помощь.
Обломки дронов упали на крышу жилого дома, в результате чего произошло возгорание. В других домах были повреждены окна. Предварительные цели атаки ВСУ — нефтеперерабатывающий завод в Ярцево и авиационный завод.
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