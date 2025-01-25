«Рыпнешься — пристрелю»: бандиты жестоко избили парней в Екатеринбурге

Бандиты жестоко избили екатеринбуржцев, вступившихся за девушку

26 января 2025 в 10:16 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел возле «Ленты» на Эльмаше Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге банда молодых грабителей точек «Жизньмарта» под руководством 19-летнего Рамазана жестоко избила парней, вступившихся за девушку. Стычка произошла 18 января возле гипермаркета «Лента» на улице Таганской, 60А. Подробности происшествия URA.RU рассказал потерпевший Алексей (имя изменено). «Рамазан оскорблял нашу подругу в соцсетях. Мы вступились, договорились встретиться у „Ленты“. Там началась беседа на повышенных тонах и вскоре нас окружили семь-восемь человек из его компании. Стали докапываться и бить нас. На моего друга накинулись двое, а на меня трое. В какой-то момент меня стали удерживать и направили пистолет в мою сторону. Сказали: „Рыпнешься — пристрелю“. Затем продолжили жестоко избивать», — сказал собеседник агентства. Новость по теме Налеты на «Жизньмарт»: как 19-летний парень сколотил банду грабителей в Екатеринбурге После этого Алексея поставили на колени и заставили извиниться на камеру. «Другого выбора у меня не было, пришлось пойти на это. Но после этого мне нанесли еще несколько ударов по голове», — заключил он. Рамазан и его товарищи скрылись, а Алексей с другом поехал в травмпункт. Мужчина написал заявление в полицию. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД РФ по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. О Рамазане стало известно осенью прошлого года. По данным URA.RU, он причастен к организациям грабежей в кальянных, продуктовых, стоматологиях и точках «Жизньмарта». В его группировку входят юноши из неблагополучных семей. По слухам, начальник городской полиции Максим Метелица ставил задачу — поймать Рамазана до конца 2024-го. Парень до сих пор на свободе. Подробнее о том, как он собрал вокруг себя хулиганов, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге банда молодых грабителей точек «Жизньмарта» под руководством 19-летнего Рамазана жестоко избила парней, вступившихся за девушку. Стычка произошла 18 января возле гипермаркета «Лента» на улице Таганской, 60А. Подробности происшествия URA.RU рассказал потерпевший Алексей (имя изменено). «Рамазан оскорблял нашу подругу в соцсетях. Мы вступились, договорились встретиться у „Ленты“. Там началась беседа на повышенных тонах и вскоре нас окружили семь-восемь человек из его компании. Стали докапываться и бить нас. На моего друга накинулись двое, а на меня трое. В какой-то момент меня стали удерживать и направили пистолет в мою сторону. Сказали: „Рыпнешься — пристрелю“. Затем продолжили жестоко избивать», — сказал собеседник агентства. После этого Алексея поставили на колени и заставили извиниться на камеру. «Другого выбора у меня не было, пришлось пойти на это. Но после этого мне нанесли еще несколько ударов по голове», — заключил он. Рамазан и его товарищи скрылись, а Алексей с другом поехал в травмпункт. Мужчина написал заявление в полицию. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД РФ по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. О Рамазане стало известно осенью прошлого года. По данным URA.RU, он причастен к организациям грабежей в кальянных, продуктовых, стоматологиях и точках «Жизньмарта». В его группировку входят юноши из неблагополучных семей. По слухам, начальник городской полиции Максим Метелица ставил задачу — поймать Рамазана до конца 2024-го. Парень до сих пор на свободе. Подробнее о том, как он собрал вокруг себя хулиганов, — в материале URA.RU.