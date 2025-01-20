Компания «Иртышнефтепродукт», управляющая сетью автозаправок в ХМАО, выставила на продажу офис в Ханты-Мансийске. Предприятие признано банкротом и распродает имущество, сообщил URA.RU организатор торгов.
«Продажа имущества должника проходит через открытый аукцион. На торги выставлено офисное здание с земельным участком под ним с начальной ценой в 15,36 миллиона рублей», — пояснил представитель торговой площадки.
Компания «Иртышнефтепродукт» существовала пять лет. В 2023 году она признана банкротом. Основным учредителем компании выступало ООО «Геонефть», которое в настоящее время прекратило свое существование. Бенефициаром обеих компаний был югорский бизнесмен Александр Медведев.
Офисное здание, выставленное на продажу, расположено на улице Строителей. Его площадь составляет почти 300 квадратных метров.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» (нефтяная компания из ХМАО) распродает заброшенные автозаправочные станции. АЗС расположены на федеральных трассах в Тверской и Новгородской областях.
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