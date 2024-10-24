«Сургутнефтегаз» распродает заброшенные заправки на федеральных трассах

«Сургутнефтегаз» (нефтяная компания из ХМАО) распродает заброшенные автозаправочные станции. По словам представителя компании, АЗС расположены на федеральных трассах в Тверской и Новгородской областях.
«Компания продает семь АЗС, расположенных на федеральных трассах М-9 и М-10 в Тверской и Новгородской областях. Цены варьируются, но, например, комплекс в Тверской области стоит 15 миллионов рублей», — сообщил агентству URA.RU представитель продавца.
Средняя площадь участков, на которых стоят заправки, составляет от двух до девяти тысяч квадратных метров. В состав имущественных комплексов входят здания АЗС, подземные емкости для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также коммуникации — электроснабжение и канализация.
Ранее URA.RU писало, что компания «Лукойл» продает нефтебазу автотранспортного предприятия с заправкой в Лангепасе. Комплекс стоит больше 23 миллионов рублей.
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