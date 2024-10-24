24 октября 2024

«Сургутнефтегаз» распродает заброшенные заправки на федеральных трассах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Сургутнефтегаз" распродает семь заброшенных заправок
"Сургутнефтегаз" распродает семь заброшенных заправок Фото:

«Сургутнефтегаз» (нефтяная компания из ХМАО) распродает заброшенные автозаправочные станции. По словам представителя компании, АЗС расположены на федеральных трассах в Тверской и Новгородской областях.

«Компания продает семь АЗС, расположенных на федеральных трассах М-9 и М-10 в Тверской и Новгородской областях. Цены варьируются, но, например, комплекс в Тверской области стоит 15 миллионов рублей», — сообщил агентству URA.RU представитель продавца.

Средняя площадь участков, на которых стоят заправки, составляет от двух до девяти тысяч квадратных метров. В состав имущественных комплексов входят здания АЗС, подземные емкости для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также коммуникации — электроснабжение и канализация.

Ранее URA.RU писало, что компания «Лукойл» продает нефтебазу автотранспортного предприятия с заправкой в Лангепасе. Комплекс стоит больше 23 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Сургутнефтегаз» (нефтяная компания из ХМАО) распродает заброшенные автозаправочные станции. По словам представителя компании, АЗС расположены на федеральных трассах в Тверской и Новгородской областях. «Компания продает семь АЗС, расположенных на федеральных трассах М-9 и М-10 в Тверской и Новгородской областях. Цены варьируются, но, например, комплекс в Тверской области стоит 15 миллионов рублей», — сообщил агентству URA.RU представитель продавца. Средняя площадь участков, на которых стоят заправки, составляет от двух до девяти тысяч квадратных метров. В состав имущественных комплексов входят здания АЗС, подземные емкости для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также коммуникации — электроснабжение и канализация. Ранее URA.RU писало, что компания «Лукойл» продает нефтебазу автотранспортного предприятия с заправкой в Лангепасе. Комплекс стоит больше 23 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...