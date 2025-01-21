Высота снежного покрова в Челябинской области превысила норму на 13 сантиметров

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Самые высокие сугробы в Челябинской области на метеостанции (архивное фото)
Самые высокие сугробы в Челябинской области на метеостанции (архивное фото) Фото:

В окрестностях метеостанции в городе Златоусте зафиксирована наибольшая высота снежного покрова в Челябинской области. Высота превысила норму на 13 сантиметров, а запас воды в 1,5 раза выше многолетних значений. Об этом 21 января сообщили синоптики Челябинского ЦГМС. 

«По данным снегосъемки на 20 января наибольшая высота снежного покрова в Челябинской области наблюдается в окрестностях метеостанции Златоуст — 42 сантиметра, что на 13 сантиметров выше нормы. Запас воды в снегу составил 101 мм воды, что в 1,5 раза больше средних многолетних значений», — сообщили синоптики челябинские синоптики в telegram-канале. 

Наименьшая высота снежного покрова зафиксирована в южной половине Челябинской области, в предгорных северо-западных, местами в горных северо-западных и северо-восточных районах. Высота снега там 9-22 сантиметра, что на пять-десять сантиметров меньше нормы. Запас воды в снегу составил 20-40 мм, что на 10-35 мм меньше средних значений. На остальной территории Челябинской области высота снежного покрова в пределах нормы и составляет 24-36 сантиметров, запас воды — 48-68 мм.

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района сугробы достигли метровой высоты. В среднем высота снежного покрова составила 80-90 см, сообщили ранее в пресс-службе нацпарка. 

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В окрестностях метеостанции в городе Златоусте зафиксирована наибольшая высота снежного покрова в Челябинской области. Высота превысила норму на 13 сантиметров, а запас воды в 1,5 раза выше многолетних значений. Об этом 21 января сообщили синоптики Челябинского ЦГМС.  «По данным снегосъемки на 20 января наибольшая высота снежного покрова в Челябинской области наблюдается в окрестностях метеостанции Златоуст — 42 сантиметра, что на 13 сантиметров выше нормы. Запас воды в снегу составил 101 мм воды, что в 1,5 раза больше средних многолетних значений», — сообщили синоптики челябинские синоптики в telegram-канале.  Наименьшая высота снежного покрова зафиксирована в южной половине Челябинской области, в предгорных северо-западных, местами в горных северо-западных и северо-восточных районах. Высота снега там 9-22 сантиметра, что на пять-десять сантиметров меньше нормы. Запас воды в снегу составил 20-40 мм, что на 10-35 мм меньше средних значений. На остальной территории Челябинской области высота снежного покрова в пределах нормы и составляет 24-36 сантиметров, запас воды — 48-68 мм. В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района сугробы достигли метровой высоты. В среднем высота снежного покрова составила 80-90 см, сообщили ранее в пресс-службе нацпарка. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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