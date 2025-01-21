Маск объяснил свой жест в стиле Гитлера

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал свой жест, напоминающий нацистское приветствие, во время парада после инаугурации президента США Дональда Трампа. Он обвинил демократов в раздувании истории с его жестом и заявил, что нападки в духе «вы все Гитлеры» с их стороны уже надоели.
«Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Нападки в духе „вы все Гитлеры“ так надоели», — написал Маск в соцсети Х. Предприниматель также припомнил свой старый пост, где предположил, что демократы могут начать кампанию против него из-за перехода в лагерь республиканцев.
Во время парада после инаугурации Трампа Илон Маск сделал жест, который некоторые расценили как нацистское приветствие, что вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Однако некоторые СМИ утверждают, что в эфире момент был показан не полностью. В соцсетях предполагают, что Маск мог использовать «салют Беллами» — скаутское приветствие, где рука поднимается к груди и направляется к флагу, передает RT.
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