В Госдуме приняли закон, кратно повышающий штраф за продажу вейпов детям

Володин сообщил об увеличении штрафа для юридических лиц с 600 тыс до 2 млн рублей
В Госдуме приняли закон, повышающий штраф за продажу вейпов детям до двух млн рублей. Об этом сообщил Вячеслав Володин.
«Закон, повышающий ответственность за продажу детям табачных изделий, принят. Он был поддержан единогласно», — написал Володин в своем telegram-канале. Так, для физических лиц штраф увеличен с 60 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — с 300 до 700 тысяч рублей, для юридических лиц — с 600 тысяч до двух млн рублей.
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