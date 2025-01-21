В Перми в районе остановки «Разгуляй» произошел сход с рельсов трамвая. О произошедшем сообщают в Telegram очевидцы.
«По улице Ленина пробка из трамваев, в районе остановки „Разгуляй“ сход вагона», — говорится в telegram-канале «ЧП Пермь». В пресс-службе «Пермгорэлетротранса» на звонок корреспондента URA.RU не ответили.
В декабре 2024 года в Перми произошло сразу несколько ЧП с пермскими трамваями. Так, 4 декабря трамвай маршрута №5 сошел с рельсов на улице Петропавловской. Спустя день аналогичное ЧП произошло с трамваем этого же маршрута в районе остановки «Хладокомбинат». 7 декабря трамваи маршрутов №7 и №8 устроили ДТП возле пермского цирка, в результате произошедшего пострадали несколько человек.
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