В Перми сошел с рельсов трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай сошел с рельсов на разворотном кольце в районе остановки Разгуляй
Трамвай сошел с рельсов на разворотном кольце в районе остановки Разгуляй Фото:

В Перми в районе остановки «Разгуляй» произошел сход с рельсов трамвая. О произошедшем сообщают в Telegram очевидцы.

«По улице Ленина пробка из трамваев, в районе остановки „Разгуляй“ сход вагона», — говорится в telegram-канале «ЧП Пермь». В пресс-службе «Пермгорэлетротранса» на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

В декабре 2024 года в Перми произошло сразу несколько ЧП с пермскими трамваями. Так, 4 декабря трамвай маршрута №5 сошел с рельсов на улице Петропавловской. Спустя день аналогичное ЧП произошло с трамваем этого же маршрута в районе остановки «Хладокомбинат». 7 декабря трамваи маршрутов №7 и №8 устроили ДТП возле пермского цирка, в результате произошедшего пострадали несколько человек.

Сошедший с рельсов вагон перегородил путь трамваям
Сошедший с рельсов вагон перегородил путь трамваям
Фото:

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В Перми в районе остановки «Разгуляй» произошел сход с рельсов трамвая. О произошедшем сообщают в Telegram очевидцы. «По улице Ленина пробка из трамваев, в районе остановки „Разгуляй“ сход вагона», — говорится в telegram-канале «ЧП Пермь». В пресс-службе «Пермгорэлетротранса» на звонок корреспондента URA.RU не ответили. В декабре 2024 года в Перми произошло сразу несколько ЧП с пермскими трамваями. Так, 4 декабря трамвай маршрута №5 сошел с рельсов на улице Петропавловской. Спустя день аналогичное ЧП произошло с трамваем этого же маршрута в районе остановки «Хладокомбинат». 7 декабря трамваи маршрутов №7 и №8 устроили ДТП возле пермского цирка, в результате произошедшего пострадали несколько человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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