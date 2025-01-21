В резервном фонде ЯНАО сохранились миллиарды рублей

Экономия на государственном управлении в ЯНАО составила в ЯНАО почти четыре млрд рублей. В основном не тратились средства резервного фонда, которые предусматриваются в бюджетах на случай непредвиденных расходов, сообщает окружной департамент финансов.
В ЯНАО по состоянию на первое января 2025 года экономия бюджетных средств на общегосударственных нуждах составляет три млрд 823 млн рублей. Как следует из отчетности департамента финансов, в бюджете округа на 2024 год были утверждены расходы в размере 11 млрд 40 млн рублей. В течение года на госуправление израсходовали семь млрд 216 млн рублей.
Как сообщает источник, экономия на содержании представительных органов госвласти Ямала составила 1,2 млн рублей. В частности, наблюдается экономия по статьям «Председатель законодательного собрания» (151 тысяча рублей), «Депутаты Законодательного собрания» (111 тысяч рублей).
К общегосударственным расходам относятся также траты из резервного фонда. Эти средства — три млрд 763 млн рублей — остались нетронутыми. Также почти не израсходованы деньги, предусмотренные в окружном бюджете на обслуживание государственного долга (1,3 млн рублей).
Ранее сообщалось, что к первому декабря на содержание органов государственной власти в ЯНАО потратили 5, 014 млрд из запланированных 11,2 млрд рублей. В расходах на содержание губернаторов и его заместителей не освоенными оставались 65 млн рублей, а на выборах округ к декабрю сэкономил 78 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!