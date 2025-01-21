В массовой аварии под Тюменью пострадали жители ХМАО. Фото

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На трассе «Екатеринбург - Тюмень» столкнулись три автомобиля
На трассе «Екатеринбург - Тюмень» столкнулись три автомобиля Фото:

В Тюменском районе Тюменской области в массовой аварии пострадали два жителя ХМАО. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«На 45-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области столкнулись „Тойота“, „Форд“ и „Фольксваген“. В аварии пострадали: пассажиры „Форда“: 53-летняя женщина и ее 13-летний сын, жители поселка Междуреченского из Югры», — говорится в сообщении.

Сообщается. что пострадал и водитель «Тойоты». По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения, что стало причиной аварии.

Последствия ДТП
Последствия ДТП
Фото:

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В Тюменском районе Тюменской области в массовой аварии пострадали два жителя ХМАО. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба Госавтоинспекции региона. «На 45-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области столкнулись „Тойота“, „Форд“ и „Фольксваген“. В аварии пострадали: пассажиры „Форда“: 53-летняя женщина и ее 13-летний сын, жители поселка Междуреченского из Югры», — говорится в сообщении. Сообщается. что пострадал и водитель «Тойоты». По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения, что стало причиной аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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