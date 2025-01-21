В Тюменском районе Тюменской области в массовой аварии пострадали два жителя ХМАО. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«На 45-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области столкнулись „Тойота“, „Форд“ и „Фольксваген“. В аварии пострадали: пассажиры „Форда“: 53-летняя женщина и ее 13-летний сын, жители поселка Междуреченского из Югры», — говорится в сообщении.
Сообщается. что пострадал и водитель «Тойоты». По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения, что стало причиной аварии.
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