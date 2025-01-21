Хуснуллин с Куйвашевым обсудили рост качества жизни свердловчан

Хуснуллин (слева) отметил успехи в развитии Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в Москве, на которой они обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Об этом зампред правительства РФ рассказал в своем telegram-канале.

«Отлично регион показывает себя в строительстве жилья. Свердловская область побила свой рекорд, введя в прошлом году порядка 3,3 миллиона квадратных метров. Также активно занимаются благоустройством. Только за 2024 год привели в порядок 72 пространства. Еще в прошлом году завершили 26 проектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды», — написал Хуснуллин.

Еще зампред правительства отметил введение объектов за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, которых насчитывается 12 по всему региону. Незамеченными не остались и дороги, 119 километров которых привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные дороги». «Область поступательно развивается, есть определенные успехи», — подчеркнул он.

По данным информированного источника URA.RU, на встрече Куйвашев также просил включить Екатеринбург в одну из федеральных программ для строительства новых станций метро. Отмечается, что один из ключевых аргументов в переговорах с правительством РФ — существенный рост пассажиропотока.