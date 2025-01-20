20 января 2025

Куйвашев съездил к Хуснуллину за деньгами на новое метро в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
Развитие метро прорабатывают по двум сценариям Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев лоббирует строительство новых станций метро в Екатеринбурге. Накануне в Москве он провел переговоры с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным (когда-то активно строившим подземку в столице) по этому поводу, рассказал URA.RU информированный источник.

«Губернатор просил включить Екатеринбург в одну из федеральных программ», — поделился собеседник URA.RU, близкий к областной власти. По его данным, один из ключевых аргументов в переговорах с правительством РФ — существенный рост пассажиропотока. «Екатеринбург — четвертый по этому показателю в стране», — отметил источник. Результат встречи пока неизвестен.

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Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи как раз Куйвашева мэр Алексей Орлов и его заместитель по транспорту Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев лоббирует строительство новых станций метро в Екатеринбурге. Накануне в Москве он провел переговоры с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным (когда-то активно строившим подземку в столице) по этому поводу, рассказал URA.RU информированный источник. «Губернатор просил включить Екатеринбург в одну из федеральных программ», — поделился собеседник URA.RU, близкий к областной власти. По его данным, один из ключевых аргументов в переговорах с правительством РФ — существенный рост пассажиропотока. «Екатеринбург — четвертый по этому показателю в стране», — отметил источник. Результат встречи пока неизвестен. Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи как раз Куйвашева мэр Алексей Орлов и его заместитель по транспорту Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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