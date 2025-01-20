Куйвашев съездил к Хуснуллину за деньгами на новое метро в Екатеринбурге

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев лоббирует строительство новых станций метро в Екатеринбурге. Накануне в Москве он провел переговоры с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным (когда-то активно строившим подземку в столице) по этому поводу, рассказал URA.RU информированный источник.
«Губернатор просил включить Екатеринбург в одну из федеральных программ», — поделился собеседник URA.RU, близкий к областной власти. По его данным, один из ключевых аргументов в переговорах с правительством РФ — существенный рост пассажиропотока. «Екатеринбург — четвертый по этому показателю в стране», — отметил источник. Результат встречи пока неизвестен.
Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи как раз Куйвашева мэр Алексей Орлов и его заместитель по транспорту Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан.
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