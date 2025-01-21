Аналитики посчитали, сколько времени нужно пермяку копить на свой дом

Чтобы купить частный дом без ипотеки и рассрочки, жителям Пермского края необходимо откладывать зарплату в течении 5,9 лет. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса «Мир квартир».
«При средней стоимости домов в размере 5,2 млн рублей и средней заработной плате — 73 тысячи рублей жителям Пермского края необходимо копить деньги в течение 5,9 лет», — сказано в сообщении. Аналитики уточняют, что в расчет взята вся заработная плата за месяц. То есть покупатель не должен тратить деньги на еду, одежду и другие вещи, а жить за счет дополнительного заработка или другого члена семьи.
Быстрее всех на частный дом смогут накопить жители Еврейской автономной и Магаданской областей. Им понадобится всего 3,4 года. Дольше всего придется откладывать жителям республики Дагестан. У них на это уйдет 26,3 лет.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае в 2024 году частные дома подорожали на 5,4%. Это связано не только с инфляцией, но и дефицитом строителей.
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