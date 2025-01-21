КМИС: на Украине стали лучше относиться к русским

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Украинцы стали лучше относиться к русскоговорящим гражданам страны
Украинцы стали лучше относиться к русскоговорящим гражданам страны Фото:

На Украине стали лучше относиться к русским, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Так, 83% населения готовы допускать русскоязычных жителей Украины в свое окружение.

29% опрошенных считают, что русские должны жить на Украине. Негативно к таким гражданам относятся 32% респондентов, свидетельствуют данные опроса КМИС. В 2023 году 80% опрошенных жителей Украины заявили, что россиян нельзя пускать в страну.

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На Украине стали лучше относиться к русским, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Так, 83% населения готовы допускать русскоязычных жителей Украины в свое окружение. 29% опрошенных считают, что русские должны жить на Украине. Негативно к таким гражданам относятся 32% респондентов, свидетельствуют данные опроса КМИС. В 2023 году 80% опрошенных жителей Украины заявили, что россиян нельзя пускать в страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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