КМИС: на Украине стали лучше относиться к русским

Украинцы стали лучше относиться к русскоговорящим гражданам страны
На Украине стали лучше относиться к русским, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Так, 83% населения готовы допускать русскоязычных жителей Украины в свое окружение.
29% опрошенных считают, что русские должны жить на Украине. Негативно к таким гражданам относятся 32% респондентов, свидетельствуют данные опроса КМИС. В 2023 году 80% опрошенных жителей Украины заявили, что россиян нельзя пускать в страну.
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