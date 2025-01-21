Площади пекарни сети «Хлебница», где пермяки подхватили инфекцию, сдают в аренду

В Перми сдается в аренду помещение пекарни, где заболели пермяки
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь помещения – 68.4 квадратных метра
Площадь помещения – 68.4 квадратных метра Фото:
новость из сюжета
Массовое заражение сальмонеллезом в пермской пекарне «Хлебница»

В центре Перми по адресу улица Куйбышева, 33 сдается в аренду помещение сети бывшей пекарни «Хлебница», в которой после употребления продуктов пермяки заболели сальмонеллезом. Вся мебель и оборудование уже вывезены.

«Удобная локация, отдельный вход, панорамное остекление. Проверенное место для успеха!», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Площадь помещения — 68.4 квадратных метра.

Ранее URA.RU сообщало, что десятки пермяков заболели сальмонеллезом после того, как купили готовую еду в сети пекарен «Хлебница». На свое самочувствие люди начали жаловаться еще до Нового года.  Деятельность пекарен была приостановлена, следователи возбудили уголовное дело после массового отравления, а собственницу и исполнительного директора сети суд отправил под домашний арест. 

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В центре Перми по адресу улица Куйбышева, 33 сдается в аренду помещение сети бывшей пекарни «Хлебница», в которой после употребления продуктов пермяки заболели сальмонеллезом. Вся мебель и оборудование уже вывезены. «Удобная локация, отдельный вход, панорамное остекление. Проверенное место для успеха!», — говорится на сайте бесплатных объявлений. Площадь помещения — 68.4 квадратных метра. Ранее URA.RU сообщало, что десятки пермяков заболели сальмонеллезом после того, как купили готовую еду в сети пекарен «Хлебница». На свое самочувствие люди начали жаловаться еще до Нового года.  Деятельность пекарен была приостановлена, следователи возбудили уголовное дело после массового отравления, а собственницу и исполнительного директора сети суд отправил под домашний арест. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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