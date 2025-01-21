Части россиян могут одобрить дополнительный отпуск

Госдума приняла правки о дополнительном отпуске для ухода за участниками СВО
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Родственникам раненых солдат СВО дадут дополнительный отпуск для ухода за ними
Родственникам раненых солдат СВО дадут дополнительный отпуск для ухода за ними Фото:
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Госдума в первом чтении приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым близкие раненых участников СВО могут получить право на дополнительный неоплачиваемый отпуск в количестве 35 дней. Соответствующий документ опубликован на сайте обеспечения законодательной деятельности.

«Родители и супруги раненых участников СВО могут получить право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней в году», — следует из документа. Он был принят на пленарном заседании думы. В случае гибели военного его близкие могут получить еще один дополнительный отпуск в количестве 14 дней.

Данные меры уже распространяются на часть категорий из числа участников СВО. Новые правки предполагают расширение социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей. В Госдуму ранее также направили законопроект, который должен уточнить понятие «отпуск», передает 360.Ru.

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Госдума в первом чтении приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым близкие раненых участников СВО могут получить право на дополнительный неоплачиваемый отпуск в количестве 35 дней. Соответствующий документ опубликован на сайте обеспечения законодательной деятельности. «Родители и супруги раненых участников СВО могут получить право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней в году», — следует из документа. Он был принят на пленарном заседании думы. В случае гибели военного его близкие могут получить еще один дополнительный отпуск в количестве 14 дней. Данные меры уже распространяются на часть категорий из числа участников СВО. Новые правки предполагают расширение социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей. В Госдуму ранее также направили законопроект, который должен уточнить понятие «отпуск», передает 360.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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