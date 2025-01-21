Части россиян могут одобрить дополнительный отпуск

Госдума в первом чтении приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым близкие раненых участников СВО могут получить право на дополнительный неоплачиваемый отпуск в количестве 35 дней. Соответствующий документ опубликован на сайте обеспечения законодательной деятельности.
«Родители и супруги раненых участников СВО могут получить право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней в году», — следует из документа. Он был принят на пленарном заседании думы. В случае гибели военного его близкие могут получить еще один дополнительный отпуск в количестве 14 дней.
Данные меры уже распространяются на часть категорий из числа участников СВО. Новые правки предполагают расширение социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей. В Госдуму ранее также направили законопроект, который должен уточнить понятие «отпуск», передает 360.Ru.
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