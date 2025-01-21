Мэр из ХМАО встретился с бойцами СВО и членами их семей

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин встретился с участниками СВО и их семьями в Новоаганске. Такие встречи проходят регулярно, чтобы узнать, какая помощь нужна бойцам и их близким, рассказали в администрации района.
«С самого первого дня частичной мобилизации мы разработали систему работы с нашими бойцами. Круглосуточно на связи с ними находятся специалисты администрации, даже в праздничные и выходные дни», — отметил Саломатин.
Глава района отметил, что раньше бойцам нужна была форма и продукты. Сейчас все обеспечены одеждой, и с питанием проблем нет. Чаще всего они просят генераторы, боевое снаряжение и бытовую технику.
Участвуют в поддержке защитников Отечества местные жители и волонтеры. Они изготавливают маскировочные сети, окопные свечи и другие необходимые предметы. По словам матери одного из бойцов, эти вещи спасают жизни. «Сын благодарит за сети, которые наши тут шьют. Он рассказывал, как они помогли укрыться от вражеского коптера. Ребята были уверены, что погибнут, но „Баба-Яга“ их не заметила, улетела, и они вернулись благополучно», — поделилась женщина.
В Нижневартовском районе участникам СВО и их семьям помогают с оформлением соцподдержки и предоставляют гуманитарную помощь. Также для детей бойцов организуют летний отдых и проводят разные мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что Саломатин дал поручение из-за проблем с уборкой снега в поселениях. Он поручил разработать регламент отработки обращений жителей.
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