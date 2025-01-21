Откачивающие мазут из танкера «Волгонефть-239» столкнулись с двумя сложностями

Специалист «Росморпорт» Алексеев: с выкачкой мазута с «Волгонефть» есть проблемы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перед выкачкой мазута его разогревают до 45 градусов, иначе в охлажденном виде возникают проблемы
Перед выкачкой мазута его разогревают до 45 градусов, иначе в охлажденном виде возникают проблемы Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Специалисты, откачивающие мазут с танкера «Волгонефть-239» в Краснодарском крае, столкнулись с несколькими проблемами, которые замедляют процесс выкачки. Об этом журналисту URA.RU рассказал технический директор морского судового сервиса «Росморпорт» Семен Алексеев.

В первую очередь, по словам специалиста, это охлажденное состояние самого нефтепродукта, который приходится предварительно отогревать для бесперебойной подачи в цистерны. Вторая трудность связана с дорогами, из-за состояния которых груженные мазутом грузовики часто застревают. 

«Наладить процесс бесперебойной подачи мазута в битумовозы (специализированные суда, предназначенные для перевозки жидкого битума при высоких температурах — прим. URA.RU), оказалось непросто, проблемы возникают до сих пор», — отметил Алексеев в разговоре с корреспондентом агентства. Он подчеркнул, что мазут изначально охлаждается прямо в трубе при выкачке, что мешает самому процессу. Поэтому нефтепродукт приходится предварительно разогревать, добавил специалист.

Алексеев отдельно выделил и вторую проблему, связанную с состоянием дорог, по которым передвигаются груженные мазутом транспортные средства — они нередко застревают. «Приходится тратить время на то, чтобы их оттуда вытащить», — дополнил специалист.

Журналисту URA.RU напомнили, что процесс выкачки мазута начали на днях. Причем до 10 января нефтепродукты с танкера не протекали — на поверхности воды не было замечено нефтяных пятен. Уже после того, как протечка была выявлена, начались подготовительные мероприятия по откачке мазута с танкера. По оптимистическому сценарию, работы по непосредственной выкачке мазута продолжатся две недели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Специалисты, откачивающие мазут с танкера «Волгонефть-239» в Краснодарском крае, столкнулись с несколькими проблемами, которые замедляют процесс выкачки. Об этом журналисту URA.RU рассказал технический директор морского судового сервиса «Росморпорт» Семен Алексеев. В первую очередь, по словам специалиста, это охлажденное состояние самого нефтепродукта, который приходится предварительно отогревать для бесперебойной подачи в цистерны. Вторая трудность связана с дорогами, из-за состояния которых груженные мазутом грузовики часто застревают.  «Наладить процесс бесперебойной подачи мазута в битумовозы (специализированные суда, предназначенные для перевозки жидкого битума при высоких температурах — прим. URA.RU), оказалось непросто, проблемы возникают до сих пор», — отметил Алексеев в разговоре с корреспондентом агентства. Он подчеркнул, что мазут изначально охлаждается прямо в трубе при выкачке, что мешает самому процессу. Поэтому нефтепродукт приходится предварительно разогревать, добавил специалист. Алексеев отдельно выделил и вторую проблему, связанную с состоянием дорог, по которым передвигаются груженные мазутом транспортные средства — они нередко застревают. «Приходится тратить время на то, чтобы их оттуда вытащить», — дополнил специалист. Журналисту URA.RU напомнили, что процесс выкачки мазута начали на днях. Причем до 10 января нефтепродукты с танкера не протекали — на поверхности воды не было замечено нефтяных пятен. Уже после того, как протечка была выявлена, начались подготовительные мероприятия по откачке мазута с танкера. По оптимистическому сценарию, работы по непосредственной выкачке мазута продолжатся две недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...