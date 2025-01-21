Откачивающие мазут из танкера «Волгонефть-239» столкнулись с двумя сложностями

Специалисты, откачивающие мазут с танкера «Волгонефть-239» в Краснодарском крае, столкнулись с несколькими проблемами, которые замедляют процесс выкачки. Об этом журналисту URA.RU рассказал технический директор морского судового сервиса «Росморпорт» Семен Алексеев.
В первую очередь, по словам специалиста, это охлажденное состояние самого нефтепродукта, который приходится предварительно отогревать для бесперебойной подачи в цистерны. Вторая трудность связана с дорогами, из-за состояния которых груженные мазутом грузовики часто застревают.
«Наладить процесс бесперебойной подачи мазута в битумовозы (специализированные суда, предназначенные для перевозки жидкого битума при высоких температурах — прим. URA.RU), оказалось непросто, проблемы возникают до сих пор», — отметил Алексеев в разговоре с корреспондентом агентства. Он подчеркнул, что мазут изначально охлаждается прямо в трубе при выкачке, что мешает самому процессу. Поэтому нефтепродукт приходится предварительно разогревать, добавил специалист.
Алексеев отдельно выделил и вторую проблему, связанную с состоянием дорог, по которым передвигаются груженные мазутом транспортные средства — они нередко застревают. «Приходится тратить время на то, чтобы их оттуда вытащить», — дополнил специалист.
Журналисту URA.RU напомнили, что процесс выкачки мазута начали на днях. Причем до 10 января нефтепродукты с танкера не протекали — на поверхности воды не было замечено нефтяных пятен. Уже после того, как протечка была выявлена, начались подготовительные мероприятия по откачке мазута с танкера. По оптимистическому сценарию, работы по непосредственной выкачке мазута продолжатся две недели.
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