Побережье Черного моря переключили на режим ЧС

Через 35 дней после крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута главные пляжи Анапы почти очищены. Корреспонденты URA.RU отправились на Черноморское побережье, чтобы увидеть своими глазами последствия экологической катастрофы и рассказать, что происходит в популярных местах отдыха. Отправной точкой стал наиболее пострадавший курорт — Анапа.
Объединились с первых дней
Корреспонденты приехали в город из Сочи поздно вечером 18 января. Анапа встретила не слишком радушно: пасмурно было не только на небе, но и на лицах местных жителей. Возможно, эта тоска характерна для юга страны в период между туристическими сезонами, а мазутное пятно внесло неопределенность: насколько этот период затянется.
Больше месяца назад, когда анапчане только столкнулись с этой катастрофой, о будущем думали мало: беспокоились о настоящем. Местная жительница Ульяна Бисерова, которая была для корреспондентов кем-то вроде гида и сопровождала с самого утра 19 января по пляжам и в штабах волонтеров, вспоминает: «Напряжение было высокое. В тот день я работала в центре города, но даже там стоял опьяняющий запах мазута, который влиял на самочувствие», — вспоминает собеседница.
В первые дни тысячи человек по своей воле вышли на центральный пляж Анапы. «Приезжали не только из соседних регионов, но и из Сибири, и даже с Дальнего Востока. К уборке присоединялись туристы, которые изначально приехали отдохнуть», — говорит Ульяна.
Власти организовали штабы, обеспечили волонтеров всем необходимым и заметно увеличили их численность за счет бюджетников и сотрудников подрядных организаций, рассказали местные жители. Тяжелую технику на очистку пригоняли даже частные компании. Общими усилиями количество мазута удалось сильно сократить, и теперь на пляжах лишь точечные остатки топлива, которые уставшие местные жители и гости упорно продолжают просеивать. Январский шторм вынес на берега около Анапы, вероятно, основную часть мазута. Но непогода продолжается и новые кусочки, хоть их не так много, все равно приносит течением.
Сегодняшняя Анапа разительно отличается от того, что было 35 дней назад – удалось навести порядок на центральных пляжах. Вместо покрытого слоем мазута, появился песок, где заметны вкрапления мазута. Его волонтеры просеивают по специальной технологии.
Местные власти решают проблемы промывки грунта, удаленного с пляжа на специальные площадки, рассказали местные жители. Ожидается, что его вернут на прежние места после тщательной очистки.
Не по своей воле
Первым нашим пунктом в Анапе стал один из волонтерских штабов на Пионерском проспекте. Увидев журналистов, работающие ранним утром волонтеры с радостью рассказали о своих проблемах. Их можно понять: воскресный день можно провести приятнее, не под ледяным ветром, рядом с бушующим морем и не за уборкой мазута. К тому же, выяснилось, что не все люди там находились по своей воле. Например, один из активистов признался, что его сюда заставили приехать.
«Вчера тут вообще людей не было. Дай бог, сегодня 15 наберется. Вчера дождь, сегодня дождь, завтра и послезавтра тоже дождь. Достали меня… из Центра патриотического воспитания молодежи. Объективно, делать тут нечего. Ты посмотри на это море!», — поделился активист. По понятным причинам он отказался назвать свое имя.
Он же рассказал, что вся активность на пляже начинается, когда на осмотр приезжает замминистра краевого образования Сергей Урайкин. «Потихоньку все стягиваются. Надо же лицами посветить», — сказал собеседник.
Кроме молодого патриота на пляже находились несколько сотрудников МЧС и два волонтера из Саратова. Они выглядели бодрее, но двушкам не давал покоя случившийся накануне казус: «Вчера птичку поймали. Три часа ждали специальную машину, чтобы отвезти в Центр помощи. Так никто и не приехал. В итоге поехали на такси», — сказала одна из активисток. Они признались, что, несмотря на трудности, отношение к волонтерам бережное, а из обеспечения есть все необходимое.
Сотрудники МЧС общались неохотно из-за только что приехавшей на утреннее совещание штаба, как ее представили, Веры Васильевны из департамента внутренней политики. Корреспонденту URA.RU она представилась просто Верой. И высказала, что думает о недовольных волонтерах.
«Все зависит от того, с каким настроением человек едет сюда. Если едет найти негатив — его всегда найти можно. Если едет помочь — он помогает. Люди разные, и отношение разное. Но хороших людей гораздо больше», — сказала она.
Хоть пляж и выглядел чистым, количество людей на месте не впечатлило. Особенно после новостей о сотнях добровольцев на улицах. Сотрудники МЧС заверили, что так только утром, а после обеда народу прибавится. Проверить это еще предстоит, а пока корреспондентов ждали в Центре спасения птиц «Полярные зори», в Анапе.
Выживут ли птицы
Судя по увиденному, работа с пернатыми сегодня в приоритете. Нас встретили координатор Центра Дмитрий Малышко и представитель волонтерского образования науки и молодежной политики Екатерина Новикова. Внутри здания пансионата «Полярные зори», в котором создан штаб, кипела работа десятков волонтеров: кто-то регистрировал «новобранцев», кто-то готовил обеды, кто-то, непосредственно, работал с птицами: чистил им клювы, обрабатывал крахмалом, мыл. Здесь же дежурили ветеринарные врачи.
-Сколько птиц вы уже спасли?, — спросил корреспондент у Новиковой.
-Во все центры уже порядка шести тысяч птиц поступило. Сколько спасли — не могу сказать.
-А кто среди пациентов?
-Чомга, краснокнижная гагара, утки.
За обедом с волонтерами выяснилось, что работа с птицами достаточно опасная. Кроме интоксикации от мазута можно получить еще и укус. «Они все клюются, и гагары, и чайки. Чайки вообще дикие, без пальцев оставить могут», — поделились добровольцы.
Обстановка резко изменилась в помещении для помывки. Волонтеры ревностно относились к своим «пациентам» и были явно раздражены присутствием посторонних. Пять человек сосредоточенно обступили птицу и бережно обтирали ее крахмалом.
- Где горячая вода? Срочно! Ей холодно!, — закричала девушка, переносящая гагару в таз для помывки.
Воду нашли, и принялись натирать пернатого средством для мытья посуды «Фери». Говорят, он помогает лучше всего. Затем гагару долго обливали водой и давали лекарства от интоксикации.
За следующие полчаса в комнату занесли еще четырех птиц: Чомгу, утку и двух чаек. Корреспондентов агентства предупредили, что трогать пернатых руками чревато конфликтом с добровольцами.
Все потому, что тема реабилитации птиц крайне чувствительна для местных жителей, а особенно для волонтеров. Официальных данных мало, однако по сообщениям собеседников URA.RU, умирает птиц куда больше, чем выживает. Контактировавшее с мазутом животное может погибнуть в любой момент, и повлиять на это не могут ни волонтеры, ни ветеринары.
По словам координатора Волонтерского штаба Гоар Аванесовой, птица может умереть и в пути, и во время лечения, и в стационаре. «Мазут вызывает онкологию, и, если птица здорова внешне, это не значит, что с ее организмом все в порядке. Волонтерам сложно это признать, они винят транспортировку, расположение центров и прочие моменты. Кроме того, мы не знаем, что происходит с птицами после их попадания на волю. Без согласования с Минприроды их нельзя „кольцевать“, и отследить их дальнейшую судьбу невозможно», — рассказала девушка.
Директор Центра реабилитации и репродукции диких животных Ксения Михайлова из Петербурга сообщила, что сегодня страдают и другие животные, в том числе дикие и краснокнижные. «Катастрофа пройдет очень нескоро. Умерших от мазута птиц едят другие животные. Если в городе это кошки и собаки, которые попадают с отравлениями, то в остальных местах это дикие животные. В том числе редкие краснокнижные падальщики — черные грифы. Все эти они могут пострадать от отравления. Проблема с интоксикацией будет актуальна для края еще долго», — говорит эксперт.
Мазут и политика
После Центра помощи птицы попадают в реабилитационный центр «Жемчужная» в Витязево, который разместился в здании винного завода. Там их выхаживают, после чего отправляют на волю. Корреспонденты агентства направились туда. Проезжая один из пляжей, наткнулись на группу молодогвардейцев «Единой России». Прямо из поля работу координировал зампред совета муниципального образования Анапа и исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Пономарев.
«Сейчас некоторые локации уже снимаются. Где когда-то у нас была тьма народу, был наш штаб, то сейчас уже федералы подключились, мы помогаем только частично. Мазут уже остался мелкой фракции, его уже нужно просеивать, подключать технику», — рассказал депутат.
Корреспондент спросил, соперничали ли единороссы с оппозиционными партиями на пляжах, кто больше уберет мазута. Сначала Пономарев скромно ответил, что в первые дни трагедии разделения на партии не было, но потом все же заявил:
«Преимущественно была, конечно, «Единая Россия». Это однозначно. У других партий возможностей меньше. Не хочу сказать, что они не участвовали. Участвовали. В каком объеме? — мы не проверяли, было некогда».
За ним стояли десять вдохновленных молодогвардейцев. Они с чувством удовлетворения смотрели на пляж, который выглядел так, будто и не было никакого мазута.
Не без провокаций
В «Жемчужине» корреспонденты вновь встретились с Гоар Аванесовой. Волонтеров здесь было еще больше, чем в штабе «Полярные зори». Как и в любом большом коллективе, без конфликтов не обходится.
«Очень много провокаций. Бывает такое, что ребята сами провоцируют эти конфликты, не зная, как транслировать информацию. У нас много птиц пришло с 31 декабря на 1 января, за три часа 466 птиц. Девочкам не хватало волонтеров на участке, и они накатали сообщение в чате разлива нефти о том, что больше тысячи птиц погибают у входа на мойку, потому что не хватает волонтеров и птицы замерзают. Пост ушел во вне, подставил нас всех как волонтерскую инициативу, которая не вытягивает объем птиц», — рассказала Аванесова.
После этого, по ее словам, к волонтерам начали подходить политические активисты и задавать компрометирующие вопросы, тем самым зарабатывая себе политические очки. Главным интриганом она назвала местное отделение партии «Яблоко», которое, якобы, провоцирует волонтеров на протесты.
Другие собеседники агентства из местного истеблишмента раскрыли подробности нашумевшего инцидента с замминистра образования края Сергеем Урайкиным, который неделю назад обматерил волонтеров, помогавших птицам. По их словам, в этот день чиновника разбудил звонком влиятельный депутат Госдумы, который, якобы, также в грубой форме приказал чиновнику остановить поток недостоверной информации от волонтеров.
«Он хотел просто поговорить, но волонтеры начали с ним нецензурно браниться, что, конечно, вырезали из видео. Крайним остался Урайкин», — говорит один из местных чиновников, знакомый с ситуацией.
В завершении поездки корреспонденты агентства решили проверить слова сотрудников МЧС, которые обещали больше волонтеров на пляжах. Подъехав в 16 часов к одному из мест уборки, где располагался очередной штаб, мы увидели лишь двух сотрудников того же министерства. Они пожали плечам и посетовали на то, что с каждым днем людей приходит все меньше.
Наверное, это даже хорошо: Анапа возвращается к прежней жизни. Хоть мазут и остался на дне, с виду не скажешь, что город столкнулся с самой масштабной экологической катастрофой последних лет. Завтра корреспондентам URA.RU предстоит выяснить, так ли это на других территориях, пострадавших от разлива топлива.
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