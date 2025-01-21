URA.RU узнало, почему мазут из танкера «Волгонефть-239» начали откачивать не сразу

Мазут из танкера «Волгонефть-239» начали откачивать не сразу, так как до 10 января на поверхности воды не было заметно нефтяных пятен. Об этом URA.RU сообщил старший лейтенант аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС из Челябинска Олег Максимов, который сейчас работает в черноморском регионе.
«До 10 января вокруг танкера не было нефтяных пятен. Именно в этот день танкер дал течь, видимо, погодные условия сыграли свою роль. Судно нагрелось, мазут стал более текучим, где-то появилась пробоина и из нее начал вытекать мазут», — уточнил Максимов, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о позднем начале работ.
Он добавил, что непосредственно перед откачкой мазута нужно было построить дорогу и разогреть горючее для транспортировки. По его словам, без дороги к танкеру работа была крайне сложной: техника не могла подъехать, и топливо приходилось собирать вручную. При поддержке Минтранса 13 января дорога была построена, что ускорило процесс. Установка оборудования на танкере для разогрева мазута заняла еще неделю, добавил Максимов.
Он добавил, что 20 января колонны техники прибыли, чтобы откачать 1,5 тысячи тонн топлива из четырех танков, которые находятся под палубой осколка корабля. Всего танков было восемь, остальные сейчас лежат на дне Керченского залива, отметил он.
Столкновение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло в Керченском проливе 15 декабря, что привело к разливу 9,2 тысячи тонн мазута. Тысячи волонтеров прибыли на место для помощи. Президент России Владимир Путин потребовал от властей активных мер по устранению последствий аварии и очистке моря. Черноморское побережье Краснодарского края пострадало больше всего, в Кубани введен режим ЧС федерального характера.
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