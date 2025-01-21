Челябинский эколог Безруков предложил вернуть русские названия четырем морям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виталий Безруков предложил российским законодателям неожиданный ответ на решения президента США Дональда Трампа
Виталий Безруков предложил российским законодателям неожиданный ответ на решения президента США Дональда Трампа Фото:

Глава экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков предложил вернуть исторически-русские названия целому ряду географических объектов. С инициативой он выступил после нашумевшего переименования президентом США Дональдом Трампом Мексиканского залива в залив Америки.

«Почему бы тогда и нашим законодателям не рассмотреть возможность вернуть многим нашим водным объектам исторические названия? В Русское море — переименовать Черное море. В Сурожское море — Азовское море, по названию города Сурож (современный Судак в Крыму). В Варяжское море — переименовать Балтийское море, ведь за ним находились страны, откуда на Русь приходили варяги. Баренцево море — в Печерское море, а Финский залив — в Кронштадский», — рассказал Безруков корреспонденту URA.RU.

По его словам, опыт переименования географических объектов в России есть. Так, Санкт-Петербург стал Петроградом, затем Ленинградом и, наконец, снова Санкт-Петербургом. А в 2005 году остров Расторгуева в Карском море был переименован в остров Колчака

«Мы редко рассуждаем о политике в эко-био-гео или природной среде. Но иногда некоторые инициативы, достойны внимания. Мы же чтим нашу историю и развиваем патриотизм и любовь к нашей стране. Да, может показаться это глупым, но почему им можно, а нам нельзя? Главное, чтобы при этом уровень жизни в стране только повышался и запускались какие-либо дополнительные программы финансирования на благо граждан», — добавил Безруков.

Вновь избранный президентом США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. В течение 30 дней министр внутренних дел США должен переименовать континентальный шельф США в «Залив Америки» и обновить данные, удалив упоминания о Мексиканском заливе. Совет должен обеспечить, чтобы все федеральные документы и карты отражали это переименование, говорится в тексте указа. Также планируется переименовать гору в гору Мак-Кинли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков предложил вернуть исторически-русские названия целому ряду географических объектов. С инициативой он выступил после нашумевшего переименования президентом США Дональдом Трампом Мексиканского залива в залив Америки. «Почему бы тогда и нашим законодателям не рассмотреть возможность вернуть многим нашим водным объектам исторические названия? В Русское море — переименовать Черное море. В Сурожское море — Азовское море, по названию города Сурож (современный Судак в Крыму). В Варяжское море — переименовать Балтийское море, ведь за ним находились страны, откуда на Русь приходили варяги. Баренцево море — в Печерское море, а Финский залив — в Кронштадский», — рассказал Безруков корреспонденту URA.RU. По его словам, опыт переименования географических объектов в России есть. Так, Санкт-Петербург стал Петроградом, затем Ленинградом и, наконец, снова Санкт-Петербургом. А в 2005 году остров Расторгуева в Карском море был переименован в остров Колчака «Мы редко рассуждаем о политике в эко-био-гео или природной среде. Но иногда некоторые инициативы, достойны внимания. Мы же чтим нашу историю и развиваем патриотизм и любовь к нашей стране. Да, может показаться это глупым, но почему им можно, а нам нельзя? Главное, чтобы при этом уровень жизни в стране только повышался и запускались какие-либо дополнительные программы финансирования на благо граждан», — добавил Безруков. Вновь избранный президентом США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. В течение 30 дней министр внутренних дел США должен переименовать континентальный шельф США в «Залив Америки» и обновить данные, удалив упоминания о Мексиканском заливе. Совет должен обеспечить, чтобы все федеральные документы и карты отражали это переименование, говорится в тексте указа. Также планируется переименовать гору в гору Мак-Кинли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...