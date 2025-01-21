Челябинский эколог Безруков предложил вернуть русские названия четырем морям

Глава экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков предложил вернуть исторически-русские названия целому ряду географических объектов. С инициативой он выступил после нашумевшего переименования президентом США Дональдом Трампом Мексиканского залива в залив Америки.
«Почему бы тогда и нашим законодателям не рассмотреть возможность вернуть многим нашим водным объектам исторические названия? В Русское море — переименовать Черное море. В Сурожское море — Азовское море, по названию города Сурож (современный Судак в Крыму). В Варяжское море — переименовать Балтийское море, ведь за ним находились страны, откуда на Русь приходили варяги. Баренцево море — в Печерское море, а Финский залив — в Кронштадский», — рассказал Безруков корреспонденту URA.RU.
По его словам, опыт переименования географических объектов в России есть. Так, Санкт-Петербург стал Петроградом, затем Ленинградом и, наконец, снова Санкт-Петербургом. А в 2005 году остров Расторгуева в Карском море был переименован в остров Колчака
«Мы редко рассуждаем о политике в эко-био-гео или природной среде. Но иногда некоторые инициативы, достойны внимания. Мы же чтим нашу историю и развиваем патриотизм и любовь к нашей стране. Да, может показаться это глупым, но почему им можно, а нам нельзя? Главное, чтобы при этом уровень жизни в стране только повышался и запускались какие-либо дополнительные программы финансирования на благо граждан», — добавил Безруков.
Вновь избранный президентом США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. В течение 30 дней министр внутренних дел США должен переименовать континентальный шельф США в «Залив Америки» и обновить данные, удалив упоминания о Мексиканском заливе. Совет должен обеспечить, чтобы все федеральные документы и карты отражали это переименование, говорится в тексте указа. Также планируется переименовать гору в гору Мак-Кинли.
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