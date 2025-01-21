Зеленский заявил о вере в дипломатическое завершение конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что желает решить конфликт с Россией дипломатическим путем. Об этом он заявил во время экономического форума в Давосе.
«Стратегия [Украины в урегулировании конфликта] — мы должны подойти к какой-либо дипломатии, которая приведет, я в этом уверен, к окончанию конфликта», — уточнил Зеленский во время форума. Его трансляцию проводит youtube-канал офиса президента Украины.
Во время этого же выступления он добавил, что Европа должна стать посредником между Украиной и Россией для завершения конфликта. Зеленский также заявил, что не намерен сокращать количество своей армии, причем ни Россия, а также никто из стран Запада не давал намеков на такие требования вовсе.
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