Зеленский заявил о вере в дипломатическое завершение конфликта

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Владимир Зеленский заявил о желании закончить конфликт с Россией при помощи дипломатии
Владимир Зеленский заявил о желании закончить конфликт с Россией при помощи дипломатии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что желает решить конфликт с Россией дипломатическим путем. Об этом он заявил во время экономического форума в Давосе.

«Стратегия [Украины в урегулировании конфликта] — мы должны подойти к какой-либо дипломатии, которая приведет, я в этом уверен, к окончанию конфликта», — уточнил Зеленский во время форума. Его трансляцию проводит youtube-канал офиса президента Украины.

Во время этого же выступления он добавил, что Европа должна стать посредником между Украиной и Россией для завершения конфликта. Зеленский также заявил, что не намерен сокращать количество своей армии, причем ни Россия, а также никто из стран Запада не давал намеков на такие требования вовсе.  

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что желает решить конфликт с Россией дипломатическим путем. Об этом он заявил во время экономического форума в Давосе. «Стратегия [Украины в урегулировании конфликта] — мы должны подойти к какой-либо дипломатии, которая приведет, я в этом уверен, к окончанию конфликта», — уточнил Зеленский во время форума. Его трансляцию проводит youtube-канал офиса президента Украины. Во время этого же выступления он добавил, что Европа должна стать посредником между Украиной и Россией для завершения конфликта. Зеленский также заявил, что не намерен сокращать количество своей армии, причем ни Россия, а также никто из стран Запада не давал намеков на такие требования вовсе.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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