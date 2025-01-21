Госсекретарь США Рубио заявил, что Украине придется пойти на уступки ради мира

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В команде Трампа озвучили позицию США по прекращению конфликта на Украине
В команде Трампа озвучили позицию США по прекращению конфликта на Украине Фото:
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Новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение конфликта на Украине невозможно без уступок с обеих сторон. По его словам, главной целью 47-го президента США Дональда Трампа является достижение мира между Киевом и Москвой.

«Официальной политикой Соединенных Штатов будет прекращение войны, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться», — сказал Рубио в программе «Today» на канале NBC. Рубио считает, что добиться мира будет «сложно... потому что каждой стороне придется что-то отдать».

По его словам, Трамп хочет добиться устойчивого мира и остановить гибель людей. Ранее он заявлял, что России и Украине придется пойти на уступки, чтобы положить конец конфликту. В частности, Рубио считает, что Киеву придется отказаться от своей цели вернуть все территории, которые Россия присоединила за последнее десятилетие.

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Новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение конфликта на Украине невозможно без уступок с обеих сторон. По его словам, главной целью 47-го президента США Дональда Трампа является достижение мира между Киевом и Москвой. «Официальной политикой Соединенных Штатов будет прекращение войны, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться», — сказал Рубио в программе «Today» на канале NBC. Рубио считает, что добиться мира будет «сложно... потому что каждой стороне придется что-то отдать». По его словам, Трамп хочет добиться устойчивого мира и остановить гибель людей. Ранее он заявлял, что России и Украине придется пойти на уступки, чтобы положить конец конфликту. В частности, Рубио считает, что Киеву придется отказаться от своей цели вернуть все территории, которые Россия присоединила за последнее десятилетие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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