Госсекретарь США Рубио заявил, что Украине придется пойти на уступки ради мира

Новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение конфликта на Украине невозможно без уступок с обеих сторон. По его словам, главной целью 47-го президента США Дональда Трампа является достижение мира между Киевом и Москвой.
«Официальной политикой Соединенных Штатов будет прекращение войны, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться», — сказал Рубио в программе «Today» на канале NBC. Рубио считает, что добиться мира будет «сложно... потому что каждой стороне придется что-то отдать».
По его словам, Трамп хочет добиться устойчивого мира и остановить гибель людей. Ранее он заявлял, что России и Украине придется пойти на уступки, чтобы положить конец конфликту. В частности, Рубио считает, что Киеву придется отказаться от своей цели вернуть все территории, которые Россия присоединила за последнее десятилетие.
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