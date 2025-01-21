Актер Алексей Панин* опубликовал фото в кепке со слоганом Трампа

Актер Алексей Панин (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) опубликовал фотографию в социальной сети, где он и его дочь позируют в кепках с лозунгом президента США Дональда Трампа «Make America great again». Панин, комментируя свою публикацию, упомянул о наличии у него и его дочери грин-карт, что позволяет им проживать в США.
«А у нас грин-карты. Мы в домике», — заявил артист. Этими словами Алексей Панин намекнул, что законы, регулирующие миграционный статус в США, не затрагивают его и его семью, так как они обладают необходимыми документами для легального пребывания в стране.
В октябре 2023 года российский актер Алексей Панин вместе с дочерью перебрался из Испании в Соединенные Штаты, где первое время проживал в Сан-Франциско. Панин выразил намерение остаться в США на продолжительный срок. В РФ актера заочно приговорили к шести годам колонии.
Во время своей инаугурационной речи 20 января, президент Трамп объявил о введении национального режима чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он анонсировал развертывание войск для пресечения «вторжения нелегальных мигрантов».
На следующий день, 21 января, Трамп подписал декрет, ограничивающий автоматическое получение американского гражданства по праву рождения. Президент отметил, что США были «единственной страной в мире», где действовала такая норма.
*Алексей Панин — признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов
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