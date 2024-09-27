Актер Алексей Панин* может получить политическое убежище за границей

Актер Алексей Панин (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов), получивший заочное шестилетнее заключение в России за оправдание терроризма, может воспользоваться этим приговором для получения статуса политического беженца за границей. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев.
«Панин однозначно воспользуется приговором для признания его политическим беженцем в странах с другими юрисдикциями», — сообщил Почуев. Его слова передает РИА «Новости».
Алексей Панин 26 сентября был заочно осужден на шесть лет колонии, передает РАПСИ. Его обвинили в публичном оправдании теракта на Крымском мосту. Московская прокуратура сообщила, что суд также лишил Панина права на администрирование сайтов и соцсетей на три года. Актер находится в международном розыске, приговор пока не вступил в законную силу. 29 мая Панин был внесен в список экстремистов и террористов, сообщает 360.ru.
*Алексей Панин — признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов
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