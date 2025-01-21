21 января 2025

Израиль готовится передать Киеву оружие русского производства

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, пушка, пво, панцирь, stock
Израиль предложил вооружение российского производства Киеву Фото:
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Тель-Авив планирует передать Киеву оружие российского производства, захваченное в Ливане. Об этом стало известно после встречи украинского посла Евгения Корнийчука с заместителем министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель.

«В ходе встречи украинский посол выразил благодарность заместителю министра. Было озвучено предложение передать Киеву оружие российского производства, захваченное Армией обороны Израиля в Ливане или в других местах у врагов Израиля», — уточнил канал Russia Today.

Как сообщало URA.RU ранее, французы разозлились на президента Украины Зеленского из-за поставок оружия. Они посчитали, что помощи Киеву ему «всегда мало».

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Тель-Авив планирует передать Киеву оружие российского производства, захваченное в Ливане. Об этом стало известно после встречи украинского посла Евгения Корнийчука с заместителем министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель. «В ходе встречи украинский посол выразил благодарность заместителю министра. Было озвучено предложение передать Киеву оружие российского производства, захваченное Армией обороны Израиля в Ливане или в других местах у врагов Израиля», — уточнил канал Russia Today. Как сообщало URA.RU ранее, французы разозлились на президента Украины Зеленского из-за поставок оружия. Они посчитали, что помощи Киеву ему «всегда мало».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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