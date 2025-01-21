Израиль готовится передать Киеву оружие русского производства

22 января 2025 в 00:51 Размер текста - 17 +

Израиль предложил вооружение российского производства Киеву Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тель-Авив планирует передать Киеву оружие российского производства, захваченное в Ливане. Об этом стало известно после встречи украинского посла Евгения Корнийчука с заместителем министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель. «В ходе встречи украинский посол выразил благодарность заместителю министра. Было озвучено предложение передать Киеву оружие российского производства, захваченное Армией обороны Израиля в Ливане или в других местах у врагов Израиля», — уточнил канал Russia Today. Как сообщало URA.RU ранее, французы разозлились на президента Украины Зеленского из-за поставок оружия. Они посчитали, что помощи Киеву ему «всегда мало». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тель-Авив планирует передать Киеву оружие российского производства, захваченное в Ливане. Об этом стало известно после встречи украинского посла Евгения Корнийчука с заместителем министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель. «В ходе встречи украинский посол выразил благодарность заместителю министра. Было озвучено предложение передать Киеву оружие российского производства, захваченное Армией обороны Израиля в Ливане или в других местах у врагов Израиля», — уточнил канал Russia Today. Как сообщало URA.RU ранее, французы разозлились на президента Украины Зеленского из-за поставок оружия. Они посчитали, что помощи Киеву ему «всегда мало».